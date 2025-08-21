DENEYAP Atölyeleri Edirne’de Geleceğin Yazılım Mühendislerini Yetiştiriyor

CİHAN DEMİRCİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle gençlik merkezlerinde hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Edirne’deki yaz okulunda teknoloji meraklısı 100 öğrenciyi ağırladı.

Yaz okuluna 100 öğrenci katıldı

Edirne’de açılan yaz okuluna katılan 100 öğrenci, yapay zeka, robotik kodlama, siber güvenlik ve havacılık gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki atölyelerde yaz tatili boyunca uzman eğitmenlerden ders gördü.

Eğitim programı ve süre

Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak eğitimlerin 14 Temmuz'da başladığını ve 22 Ağustos'ta sona ereceğini belirtti. Bayrak, öğrencilerin 6 hafta boyunca robotik kodlama, tasarım ve üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, ileri robotik, havacılık ve uzay teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, nanoteknoloji ve mobil uygulama gibi başlıklarda atölye çalışmalarına katıldığını aktardı.

Yetkililer ne dedi?

Bayrak, DENEYAP atölyelerindeki eğitimlerin öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanına merakını artırdığını vurgulayarak, "Geleceğin yazılım mühendislerini yetiştirmek adına önemli bir hizmet sunduklarını" söyledi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Tuğçe Dağ ise ortaokul ve lise seviyesindeki 100 öğrencinin 11 başlıkta eğitim aldığını belirtti. Dağ, "Atölyelerde çalışmalarımıza öğrencilerimizle aktif bir şekilde devam ettik. Yaz tatilinde DENEYAP dışı öğrencilerimiz atölyelere katıldı. Öğrencilerimiz 6 hafta boyunca hafta içi 2 gün 8 saat eğitim aldı." ifadelerini kullandı.

Dağ, öğrencilerin mesleki temeller kazandığını ve DENEYAP'ta İHA ile SİHA yapımının mantığının da öğretildiğini söyleyerek, "Öğrencilerimiz drone yapma bilgilerini ediniyor. Robotik kodlama dersiyle robotunu kendi tasarlayabiliyor. Birçok noktada teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişiyor." dedi.

TED Edirne Koleji Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni ve DENEYAP Eğitmeni Murat Turna da öğrencilerin özellikle proje yapma ve geliştirme mantığını öğrenip proje ürettiklerini kaydetti.

Öğrencilerden hedef ve örnekler

Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Emre Şap teknolojiye ilgisini anlatarak, "Uçak Mühendisi olmak istiyorum. Türkiye savunma sanayisinde çok önemli bir yere geldi. İHA, SİHA ve Milli Muharip Uçak KAAN üretildi. Bunlardan ilham alarak gelecek için hedefimi koydum." dedi.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Meriç Yayla ise öğretmenlerin her öğrenciyle tek tek ilgilendiğini belirterek, "Mühendis olmayı istiyorum. Çünkü burada robotik kodlama öğrendim. Robotlara ve teknolojiye de ilgi duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Atölye katılımcıları, tasarladıkları projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılmayı hedefliyor.

