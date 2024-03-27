Disney+ logoda değişikliğe gitti

Walt Disney Company çatısında bulunan Disney+, dünyanın en popüler dijital uygulamaların başında gelmektedir. Birçok dizi ve filmi içerik kütüphanesinde bulunduran hizmet, ülkemizde de hizmet veriyor ve binlerce Türk abonesi bulunmaktadır. Bununla beraber logo değişikliğiyle beraber Disney+ logosu güncellendi.



Yeni logoya bakıldığında renk farklılığı görülmektedir. Disney+ metni üzerinde herhangi bir yazı tipi farklılığı olmazken sadece renk değişikliği yapıldı. Disney+ platformunun üzerindeki logo değişikliğinde yaşanan renk farklılığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sebebi için Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve bu yeni rengin de iki platformu temsil ettiği iddiaları yer almaktadır. Hulu‘nun yeşil; Disney+‘ın ise mavi renge sahip olmasıyla beraber iki renk birleştirilmiş olarak görüldü.

