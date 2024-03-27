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Disney+ logoda değişikliğe gitti

Popüler platformlardan olan Disney+ tarafından gelen açıklama üzerine logo değişikliğine gidildiği belirtildi. Renklerde güncelleme yapılırken yeni logo belli oldu...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:53
Disney+ logoda değişikliğe gitti

Walt Disney Company çatısında bulunan Disney+, dünyanın en popüler dijital uygulamaların başında gelmektedir. Birçok dizi ve filmi içerik kütüphanesinde bulunduran hizmet, ülkemizde de hizmet veriyor ve binlerce Türk abonesi bulunmaktadır. Bununla beraber logo değişikliğiyle beraber Disney+ logosu güncellendi.
disney plus
Yeni logoya bakıldığında renk farklılığı görülmektedir. Disney+ metni üzerinde herhangi bir yazı tipi farklılığı olmazken sadece renk değişikliği yapıldı. Disney+ platformunun üzerindeki logo değişikliğinde yaşanan renk farklılığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sebebi için Disney+ ile Hulu hizmetlerinin birleşmesi ve bu yeni rengin de iki platformu temsil ettiği iddiaları yer almaktadır. Hulu‘nun yeşil; Disney+‘ın ise mavi renge sahip olmasıyla beraber iki renk birleştirilmiş olarak görüldü.

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