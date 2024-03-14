Dokunmatik iMac'ler için patent alındı

Apple’ın bilgisayar serisi, grafik tasarımcıları tarafından yoğun ilgi görmesine rağmen, şimdiye dek sunulan modeller arasında dokunmatik ekran bulunmuyordu. Yeni yapılan patent başvurusu ise, bu eksikliğin yakında giderileceğinin sinyallerini veriyor.

Apple’ın gerçekleştirdiği yeni patent başvurusu, Microsoft Surface Studio tarzında bir dokunmatik iMac modelinin piyasaya çıkışının mümkün olduğunu gösteriyor. Bu yenilik, Mac cihazlarını dijital bir resim tuvaline dönüştürebilir ve özellikle sanat dünyasında büyük bir heyecan yaratabilir.

Apple’ın yeni patent başvurusu, sanatçıların kolaylıkla çizim yapabilmeleri amacıyla iMac’i bir masa gibi kullanmalarını sağlayacak bir ayak ve menteşe sistemine odaklanıyor. Bu yenilikçi tasarım, Microsoft Surface Studio’nun benzer fonksiyonlarına sahip olma potansiyelini taşıyor.

Microsoft Surface Studio’nun entegre bilgisayar özellikleri, ayarlanabilir standı ve dokunmatik ekranı ile içerik üreticileri arasında tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Apple tarafından yapılan patent başvurusu, bu özelliklerin büyük oranda Microsoft’un ürünüyle örtüştüğünü gösteriyor.





Apple’ın bu ileri teknoloji tasarımını piyasaya sürmesi, sanat ve içerik üretimi alanında devrim yaratabilir. Ancak, Microsoft’un benzer bir ürünü zaten piyasaya sürmüş olması, iki teknoloji devi arasında hukuki bir çekişmeye neden olabilir.

Teknoloji devlerinin envanterindeki patentlerin büyük çoğunluğu, genellikle geliştirme aşamasında kalmaktadır. Bu nedenle, yeni bir ürün duyurusu karşısında temkinli bir iyimserlik yeterli olabilir. Eğer Apple, bu dikkat çekici tasarımı piyasaya sürerse, yaratıcı profesyoneller için çığır açan imkanlar ortaya çıkabilir.

Dokunmatik ekran özelliği, grafik ve dijital sanat dünyasında çalışan profesyoneller için iş süreçlerini daha dinamik ve interaktif bir hale getirebilir. Böyle bir cihazın, dijital yaratıcılık ve içerik üretimi alanlarında nasıl bir yenilik getireceğini düşünmek heyecan verici.