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Dünya’nın yörüngesini bir yıldız değiştirmiş olabilir mi?

Bilim insanları, yaptıkları bir çalışmaya milyonlarca yıl önce geçen bir yıldızın Dünya'nın yörüngesini değiştirmiş olabileceği söyledi. Bir dergide yayımlanan çalışma, Dünya'nın gelişimi üzerinde kalıcı etkileri olabileceğini iddia ediyor.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:18
Dünya’nın yörüngesini bir yıldız değiştirmiş olabilir mi?

Bir dergide yayımlanan çalışma, Dünya'nın gelişimi üzerinde kalıcı etkileri bulunabileceğini iddia ediyor. Bilim insanları, geçen bir yıldızın 3 milyon yıldan daha uzun bir zaman önce Dünya'nın yörüngesini değiştirmiş olabileceğini düşünüyor. The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan bir çalışma, HD-7977 şeklinde isimlendirilen bir yıldızın Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesini tümüyle değiştirmiş olabileceğini ve bunun Dünya'nın gelişimi üzerinde kalıcı etkileri olabileceğini iddia ediyor.

Araştırmacılar, yıldızın tahmini olarak 2,8 milyon yıl önce güneş sistemimizden geçtiğini düşünüyor. Araştırmacılar, Güneş'ten maksimum 31 bin astronomik birime (AU) kadar gelmiş olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bazıları 4 bin AU kadar yaklaşmış olabileceğini düşünüyor.

 dünya

DİĞER GEZEGENLERDEKİ KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER DÜNYA’NIN YÖRÜNGESİNİ Mİ ETKİLEDİ?

Son kısmın yaşanma ihtimali çok düşük olduğu düşünülüyor. Bu teorinin, Güneş'e bu denli yakın geçen yıldızların gerçekten nadir olmaması nedeniyle ilgi çekici olduğu belirtiliyor. Araştırmacıların öngörülerine göre her bir milyon yılda bir Güneş'in 50 bin AU yakınından bir yıldız geçiyor.

Fakat, ters yörünge simülasyonları HD-7977'nin güneş sistemimizle yakın karşılaşmasının temelde gezegenimizin yörüngesini biraz değiştirmeye yeteceğine işaret ediyor. Bu iddia, Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin yörüngelerinde yaşanan küçük değişikliklerin gezegenimizin yörüngesinde de değişikliklere neden olabileceği gerçeğine dayanıyor.

Bu sebeple, geçen gök cisminin bu değişikliklerin gezegenimize yansımasını ve bu sayede Dünya’nın yörüngesini de değiştirdiğini görme şansı için sadece Jüpiter veya Satürn'ün yörüngesini değiştirmesi gerekiyor. Bu değişimin kesin neticeleri belli olmasa da bilim insanları, gezegenin jeolojik kayıtlarında bu yörünge değişikliklerinin kanıtlarının bulunabileceğini düşünüyor.

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