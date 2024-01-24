Dünyanın en çok aboneye sahip YouTuber’ı MrBeast gözünü Çin pazarına dikti!

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ünlü YouTuber, Çinli video paylaşım sitesi Bilibili'ye ilk videosunu yükledi.

MrBeast, ilk videosunda yazdığı bir yorumda "Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Nihayet Bilibili'de olmaktan çok mutluyum" diye yazdı.

90 saniyelik video, Donaldson'ın YouTube'a yüklediği çeşitli videoları bir araya getirerek filmografisine bir giriş niteliği taşıyor. Donaldson'ın Bilibili'deki ilk paylaşımı bugüne kadar 4 milyondan fazla kez görüntülendi ve 351 bin beğeni aldı.

Donaldson'ın videosu Çin platformunda pek çok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Bir kullanıcı yorumunda "Çin'e ne zaman geleceksiniz?" diye sordu ve Donaldson, "Her şey mümkün" dedi.

Donaldson'ın Çin pazarına girişini denetleyen Eyal Baumel, yaptığı açıklamada, Donaldson'ın internetteki ilk çıkışını platformun YouTube'a benzerliği nedeniyle Bilibili'de yapmayı seçtiğini söyledi.

Baumel, Çinli hayranların Donaldson'ın Bilibili hesabını geçen yıl açtığını açıkladı. Donaldson ve ekibi o zamandan beri hesabı devraldı.





MEDYA İMPARATORLUĞUNU GENİŞLETMEK İSTİYOR

Baumel yaptığı açıklamada, Donaldson'ın bu yıl TikTok kardeş uygulaması Douyin ve mikro blog sitesi Weibo da dahil olmak üzere diğer Çin sosyal medya platformlarına katılmak istediğini söyledi.

Donaldson, kanalına 234 milyondan fazla abone ile dünyanın en popüler YouTuber'ı olarak biliniyor. Ayrıca Forbes'a göre, şirketi Haziran 2022 ile Haziran 2023 arasında tahmini 82 milyon dolar gelir elde etti.

Donaldson son zamanlarda medya imparatorluğunu genişletmeye ilgi duyduğunu gösterdi. Bu kapsamda YouTuber, ilk videosunu 15 Ocak'ta eski adı Twitter olan X'e yükledi.

Donaldson, pazartesi günü yaptığı açıklamada ilk X videosunun 263 bin 655 dolar gelir getirdiğini söyledi. 16 dakikalık video bugüne kadar 165 milyondan fazla kez izlendi ve 56 binden fazla kez yeniden paylaşıldı.