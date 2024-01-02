Eski Grab Digibank Başkanı yapay zekâ destekli ormansızlaşmayla mücadeleye yardımcı olacak!

Grab ve Singtel'in Digibank'ı GXS'in eski Genel Müdürü ve Bölgesel Strateji Başkanı Reuben Lai, ormansızlaşmayla mücadeleye yardımcı olmak için Arkadiah adlı yeni bir girişimin kurucu ortağı oldu.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre Lai, LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda Arkadiah'ın kurak arazileri yeniden ağaçlandırma ve tarımsal ormancılık yoluyla canlandıran bir doğa teknolojisi şirketi olduğunu açıkladı. Singapur merkezli firma, çalışmaları için uygun alanları belirlemenin yanı sıra bu projelerin etkisini ve ilerlemesini izlemek için yapay zekâ kullanıyor.





GÜNEYDOĞU ASYA İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETECEK

Lai, doğa teknolojileri sektörünün gelecekte 20 milyar ila 30 milyar dolar arasında bir fırsatı temsil edeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Şirket bu fırsattan yararlanmak için, her yıl ormanlarının en az yüzde 1,2'sini kaybeden ve dünyadaki en yüksek ormansızlaşma oranlarından birine sahip olan Güneydoğu Asya'da çözümler sunmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, Arkadiah'ın CEO'su olarak görev yapan Lai yazısında, "Bölgedeki en yüksek kalitede karbon giderme ve biyoçeşitlilik kredileri üretmeyi ve gıda güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Lai, LinkedIn profiline göre geçen yılın temmuz ayından bu yana Arkadiah üzerinde çalışıyor. Şirkette yaklaşık 7 yıl çalıştıktan sonra Kasım 2022'de Grab'den ayrıldı.