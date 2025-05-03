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Edirne'deki Ortaokul Öğrencileri, Mandalinanın Raf Ömrünü Uzatmayı Başardı

Edirne'deki ortaokul öğrencileri doğal yöntemlerle mandalinanın raf ömrünü uzatan bir solüsyon geliştirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:23
Edirne'deki Ortaokul Öğrencileri, Mandalinanın Raf Ömrünü Uzatmayı Başardı

Edirne'deki Öğrencilerden Çığır Açan Doğal Solüsyon

Edirne'de, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencileri, mandalinanın bozulmasını geciktiren doğal solüsyon geliştirdi. Proje, "Greyfurt Çekirdeği Uçucu Yağının Mandalina Küflenmesi Üzerine Etkisi" adıyla gerçekleştirildi ve TÜBİTAK yarışmasına katıldı.

Fen Bilimleri Öğretmeni Danışmanlığında Yürütülen Proje

Fen Bilimleri öğretmeni Hülya Kara liderliğindeki Pehlivan Bilim Takımı, doğal yöntemler kullanarak meyvelerin raf ömrünü uzatmayı amaçladı. Öğrenciler, yapılan kimyasal işlemlerin sağlığa olumsuz etkilerini araştırarak, doğal yöntemlere yöneldiler.

Doğal Çözüm: Greyfurt Çekirdeği Yağı

Projede, buhar damıtma yöntemiyle greyfurt çekirdeğinden elde edilen yağın pH değerleri kontrol edilerek[/strong> mandalinaya uygulandı. Uygulanan doğal solüsyonun, mandalinanın raf ömrünü 2 hafta uzattığı belirlendi.

Başarılar ve Gelecek Hedefler

Öğrenciler, TÜBİTAK 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İstanbul Avrupa Bölge Finali'nde birincilik elde etti. Şimdi ise çalışmalarını devam ettirerek, doğal solüsyonun sektörde kullanılmasını hedefliyorlar.

Kimyasallar Yerine Doğal Yöntemler

Projenin danışman öğretmeni Hülya Kara, öğrencilerin sadece yapılan işlemleri değil, aynı zamanda insan sağlığını da düşündüklerini belirtti. Doğal yöntemlerin, insanların sağlığına katkıda bulunacağına dikkat çekti.

Geri Dönüşüm ve Çevre Duyarlılığı

6. sınıf öğrencisi Alper Hüsamettin Erinmez, proje sürecinde deney ve kontrol grubu oluşturduklarını ifade ederek, uygulamanın sonuçlarını değerlendirdi. Bir diğer öğrenci Arda Batı ise geri dönüşümün önemine vurgu yaptı ve projenin çevreye katkıda bulunma amacı taşıdığını dile getirdi.

Okul Yönetimi ve Gelecek Planları

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu Müdürü Coşkun Ünlü, öğrencilerin başarılarından dolayı gururlu olduklarını belirtti. Projenin ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağlayacağını ifade etti. Öğrencilerin ileride daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Edirne'de ortaokul öğrencileri greyfurt çekirdeğiyle mandalinan bozulmasını geciktirerek raf...

Edirne'de ortaokul öğrencileri greyfurt çekirdeğiyle mandalinan bozulmasını geciktirerek raf ömrünü uzatan "doğal solüsyon" geliştirdi. Kimyasallar yerine doğal yöntemlerle meyvelerin raf ömrünü uzatmayın uzatmayı hedefleyen öğrenciler okulun laboratuvarında yaptıkları 8 haftalık çalışmayla "Greyfurt Çekirdeği Uçucu Yağının Mandalina Küflenmesi Üzerine Etkisi" projesini hayata geçirdi.

Edirne'de ortaokul öğrencileri greyfurt çekirdeğiyle mandalinan bozulmasını geciktirerek raf...

Edirne'de ortaokul öğrencileri greyfurt çekirdeğiyle mandalinan bozulmasını geciktirerek raf ömrünü uzatan "doğal solüsyon" geliştirdi. Kimyasallar yerine doğal yöntemlerle meyvelerin raf ömrünü uzatmayın uzatmayı hedefleyen öğrenciler okulun laboratuvarında yaptıkları 8 haftalık çalışmayla "Greyfurt Çekirdeği Uçucu Yağının Mandalina Küflenmesi Üzerine Etkisi" projesini hayata geçirdi.

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