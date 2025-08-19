Ege Üniversitesi'nden Mikroplastik İzlemede Nükleer Teknik Hamlesi - IAEA Desteği

Ege Üniversitesi'nden mikroplastik kirliliğe karşı nükleer teknik projesi

IAEA'nın NUTEC Plastikler girişimi kapsamında desteklenen yeni çalışma

Ege Üniversitesi tarafından denizlerde ve tatlı sulardaki mikroplastik kirliliği izlemeye yönelik geliştirilen proje, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Yaprak tarafından hazırlandı ve mikroplastiklerin hem deniz hem de tatlı sularda izlenmesinde nükleer tekniklerin uygulanabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Proje başlığı: Nükleer Analitik Teknikler Kullanarak Tatlı ve Tuzlu Su Kütlelerinde Kıyı Yönetiminin Geliştirilmesi ve Mikroplastiklerin İzlenmesi. Çalışma, IAEA'nın NUTEC Plastikler girişimi kapsamında desteklenecek.

Prof. Dr. Yaprak, proje sayesinde katılımcı üye devletlerin mikroplastik kirliliğini izleme ve analiz etme kapasitesinin artacağını ve bölgesel iş birliklerinin güçleneceğini belirtti.

Yaprak, nehirler, göller, denizler, toprak ve yer altı suları gibi farklı ortamlarda mikroplastiklerin kökeni, taşınma yolları, türleri ve etkilerini kapsamlı şekilde inceleyeceklerini aktardı. Ayrıca kirliliğin kaynakları, yayılma hızları ve sonuçlarının bilimsel olarak daha net ortaya konulacağını vurguladı.

Projenin öncelikleri arasında uyumlu, standartlaştırılmış protokoller geliştirmek ve bilim insanlarını bu alanda eğitmek yer alıyor. Yaprak, denizlerde ve tatlı sularda mikroplastiklerin izlenmesi konusunda geliştirilecek nükleer tekniklerin farklı ülkelerde çevre yönetimi ve koruma süreçlerine kanıta dayalı bir temel sağlayacağını söyledi.

Çalışma kapsamında uluslararası saha eğitimleri, atölye çalışmaları, veri değerlendirme oturumları ve bilimsel toplantılar aracılığıyla bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise proje ekibini tebrik ederek, çalışmanın çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.