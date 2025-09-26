Ege Üniversitesi: Sanayinin Karbondioksiti Yenilenebilir Enerjiye Dönüştürülecek

EÜ'nün TÜBİTAK destekli projesi, sanayi kaynaklı karbondioksiti immobilize mikroalg fotobiyoreaktör ile tutup biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik üretmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:56
Ege Üniversitesi: Sanayinin Karbondioksiti Yenilenebilir Enerjiye Dönüştürülecek

Ege Üniversitesi sanayi kaynaklı karbondioksiti değerlendiriyor

Proje, karbon yakalama ve katma değerli ürün üretimini hedefliyor

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) hazırlanan proje ile sanayi tesislerindeki karbondioksitin havaya salınmadan tutulması ve bu gazın yeniden değerlendirilerek biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar yürütücülüğünde hazırlandı. Çalışma, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı ve yüksek katma değerli ürünler elde etmeyi hedefliyor.

Hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Prof. Dr. Nuri Azbar projenin hedeflerini şöyle özetledi: "Proje, sanayi baca gazlarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilen immobilize mikroalg fotobiyoreaktör sistemi ile öne çıkıyor. Bu özgün yöntem sayesinde, klasik süspansiyon kültürlerine göre birim hacimde çok daha yüksek karbon yakalama kapasitesi elde edilmesi hedefleniyor."

Azbar, çalışmada model organizma olarak seçilen mikroalglerin özel yüzeylere tutundurularak sanayi kaynaklı karbondioksit gazlarını etkili şekilde yakalayacağını, elde edilen biyokütlenin ise biyoyakıt ve biyoplastik gibi ürünlere dönüştürülebileceğini vurguladı.

Projenin, Türkiye'nin "Yeşil Mutabakat" kapsamındaki karbon azaltma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirten Azbar, çalışmanın hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektörü olarak projeyi yürüten akademisyenleri tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Üniversitesi: Sanayinin Karbondioksiti Yenilenebilir Enerjiye Dönüştürülecek
2
NASA'da kritik güvenlik açığını bulan öğrenciye takdir mektubu
3
Kocaeli'de 'Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS' Çalıştayı: 13 Lise Savunmaya Hazırlanıyor
4
Akdeniz Üniversitesi'nden 23 Akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2025' Listesinde
5
TEKNOFEST İstanbul Kapanışla Sona Erdi — Bayraktar'dan Gençlere Çağrı
6
TEKNOFEST İstanbul Final Günü: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteride
7
TEKNOFEST İstanbul'da Dördüncü Gün Coşkusu: SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Gösteride

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?