Ege Üniversitesi: Sanayinin Karbondioksiti Yenilenebilir Enerjiye Dönüştürülecek

Ege Üniversitesi sanayi kaynaklı karbondioksiti değerlendiriyor

Proje, karbon yakalama ve katma değerli ürün üretimini hedefliyor

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) hazırlanan proje ile sanayi tesislerindeki karbondioksitin havaya salınmadan tutulması ve bu gazın yeniden değerlendirilerek biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar yürütücülüğünde hazırlandı. Çalışma, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamayı ve yüksek katma değerli ürünler elde etmeyi hedefliyor.

Hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Prof. Dr. Nuri Azbar projenin hedeflerini şöyle özetledi: "Proje, sanayi baca gazlarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilen immobilize mikroalg fotobiyoreaktör sistemi ile öne çıkıyor. Bu özgün yöntem sayesinde, klasik süspansiyon kültürlerine göre birim hacimde çok daha yüksek karbon yakalama kapasitesi elde edilmesi hedefleniyor."

Azbar, çalışmada model organizma olarak seçilen mikroalglerin özel yüzeylere tutundurularak sanayi kaynaklı karbondioksit gazlarını etkili şekilde yakalayacağını, elde edilen biyokütlenin ise biyoyakıt ve biyoplastik gibi ürünlere dönüştürülebileceğini vurguladı.

Projenin, Türkiye'nin "Yeşil Mutabakat" kapsamındaki karbon azaltma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirten Azbar, çalışmanın hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektörü olarak projeyi yürüten akademisyenleri tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.