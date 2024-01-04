Ekşi Sözlük’e bir erişim engeli daha! Uygulama, App Store ve Play Store’dan kaldırıldı!

Türkiye’nin en büyük sosyal paylaşım platformlarından Ekşi Sözlük'e "milli güvenlik ve kamu düzeninin muhafaza edilmesi" gerekçesiyle App Store ve Google Play’da erişim engeli uygulanmaya başladı. Kararın ardından Ekşi Sözlük’e mobil cihazlardan erişilmeyecek.





APP STORE VE PLAY STORE’DAN UYGULAMAYA ERİŞİM ENGELİ

Edinilen bilgilere göre uygulamanın iOS ve Android cihazların mağazalarından erişime engellendiği öğrenildi. Alınan karardan sonra App Store'dan uygulama kaldırdı. Android cihazlarda ise uygulama cihaza indirilse bile giriş yapılmak istendiğinde hata veriyor.

Öte yandan, platformda bir bebeğe istismar görüntülerinin yayınlanmasının ardından daha önce de erişim engeli getirilmişti. Bu nedenle, Ekşi Sözlük, devamlı alan adını güncelleyerek hizmet vermeye devam ediyordu.