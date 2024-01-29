Elon Musk Japonya'da daha fazla Tesla satmak istiyor! Fakat bir sorun var!

2010 yılında Elon Musk, Japonya'nın Tesla'nın ABD dışındaki en büyük pazarı olacağını öngörmüştü. Ancak 10 yıldan uzun bir süre sonra, elektrikli araç üreticisi ülkede Musk'ın umduğu kadar iyi bir duruma gelemedi.

Musk, bu hafta başında yaptığı dördüncü çeyrek kazanç çağrısında "Japonya gibi pazar payımızın oldukça düşük olduğu bazı coğrafyalar var. En azından Mercedes veya BMW gibi Japon olmayan diğer otomobil üreticileriyle orantılı bir pazar payına sahip olmalıyız ki şu anda buna sahip değiliz" dedi.

Ancak Tesla halihazırda Toyota, Honda, Suzuki ve Nissan gibi büyük Japon otomobil üreticileriyle karşı karşıya olsa da, tüm elektrikli araç üreticileri Japonya'da bir etki yaratmak için mücadele ediyor.

Elektrikli araç satışları son yıllarda ABD ve Avrupa'da artış gösterdi. Fakat Japonya dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olmasına rağmen tamamen elektrikli araç satışında yavaş kaldı.

Bloomberg'in haberine göre bunun bir nedeni, hibrit araçların Japon pazarına hakim olma eğiliminde olması. Bu araçların satışları 2023 yılında ilk kez benzinli ve dizel araçların toplam payını geride bıraktı.





JAPONYA’DA ŞARJ ALTYAPISI GELİŞEMEDİ

Bloomberg Intelligence kıdemli otomobil analisti Tatsuo Yoshida, "Japonya'da hibritler, güçlü şarj altyapısının varlığına bağlı olmadıkları, uygun fiyatlı ve güvenilir oldukları için popüler" diye konuştu. Bu nedenle liderler, bu güçten pille çalışan alternatiflere yönelme konusunda isteksiz görünüyor.

The New York Times'ın haberine göre, Toyota'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Japonya Otomotiv Birliği Başkanı Akio Toyoda, daha önce Japon medyasını elektrikli araçların ticari ve çevresel avantajlarını abartmakla suçlamış ve bu faydaları bir hayal olarak nitelendirmişti.

Bu tereddüt aynı zamanda şarj altyapısının geliştirilmesini de engelledi. Tüm ülkede sadece 30 bin elektrikli araç şarj konektörü bulunuyor ve fiyatları da oldukça yüksek.

Ancak Japon otomobil üreticilerinin elektrikli araç çabalarını artırmak için bazı planları var. Toyota, 2030 yılına kadar 30 bataryalı elektrikli araç modelini piyasaya süreceğini söylerken, Honda 2040 yılına kadar elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçların satışların yüzde 100'ünü oluşturmasını istiyor.