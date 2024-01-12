Elon Musk, X’te içerik üreticilerin gelirlerinin artacağını açıkladı!

X’in sahibi Elon Musk, çevrim içi içerik üreticilerine yakında X'te yayın yapmaları için daha fazla ödeme yapılacağını söyledi. Musk, duyuruyu geçtiğimiz günlerde ünlü YouTuber MrBeast'in X’e içerik üretmesi durumunda yeteri kadar gelir elde edemeyeceğini açıklamasının ardından yaptı.

Musk, bir grafik tasarımcı ve X kullanıcısı olan DogeDesigner'a yanıt olarak "İçerik üretici gelirleri bu yıl önemli ölçüde artacak" açıklamasını yaptı. Ayrıca, bir yıldan kısa bir süre önce başlatıldığından bu yana platformun reklam geliri paylaşım programı aracılığıyla 80 bin içerik üretciye ödeme yapıldığını söyledi.

Musk'ın tweeti, 229 milyon abonesiyle YouTube'un en iyi içerik üreticilerinden biri olan MrBeast'in Musk'ın X'te video yayınlama teklifini reddetmesinden iki hafta sonra geldi.





NELER OLMUŞTU?

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, 30 Aralık'ta X'te, "Yükledim. Gidin izleyin. Yoksa sizi tekmelerim" şeklinde yorum yaparak izleyicilere YouTube'daki yeni videosunu izlemelerini tavsiye etmişti. Bunun üzerine bir X kullanıcısı, X’e de yükleme yapmasını önerdi ve bunun üzerine Musk da söze girerek “Evet” demişti.

Ancak Donaldson, mali açıdan buna değmeyeceğini söyleyerek bu fikri reddetmiş ve "Videolarımın yapımı milyonlara mal oluyor ve X'te bir milyar görüntüleme alsalar bile bunun bir kısmını bile finanse edemezler. Para kazanma gerçekten arttığında bir şeyleri test etmeye hazırım!” ifadelerini kullanmıştı.