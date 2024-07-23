Emekliye 6'lı destek paketi ile ilgili yenilikler: Maaş zammı ve Emeklikart ile ilgili ayrıntılar gündemde

Emeklilere yönelik hazırlanan refah paketi ile ilgili ayrıntılar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmaların sonucunda, emeklilere özel avantajlar sağlayacak "Emeklikart" gibi yenilikler de hayata geçirilecek. Bu paket, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Emekliler, temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını ve refah paketi kapsamındaki yenilikleri yakından takip ediyor. Sabah’ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere yönelik kapsamlı bir refah paketi hazırlığında. Mayıs ayında detayları kamuoyuna açıklanacak olan bu paketin, emekliler için önemli avantajlar sunması bekleniyor.

Emeklilere Özel kart: Emeklikart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile Bakanlığı ile birlikte, emeklilere yönelik yeni bir kart uygulaması üzerinde çalışıyor. "Emeklikart" adı verilen bu uygulama ile emeklilere yapılacak tüm destekler, bu kart aracılığıyla sağlanacak. Karta yüklenecek nakit destekler, emeklilerin istedikleri yerlerde harcayabilecekleri şekilde düzenlenecek. Kartın yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilecek ve kart ile yapılacak indirimler bu kurum üzerinden uygulanacak.

Kartın Sağlayacağı Destekler

Emeklilere yönelik refah paketi kapsamında "Emeklikart" ile sunulacak destekler şunları içerecek:

Belediye hizmetlerinde indirimler

Enerji destekleri

Ulaşım destekleri

Finansal destekler

Konut ve kira yardımları

Tatil ve konaklama destekleri