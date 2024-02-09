Epic Games Store’da bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Epic Games Store, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyun veriyor. Peki, bu haftanın ücretsiz oyunları hangisi? İşte detaylar...

Epic Games Store’da bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!
Yayın Tarihi:

Son 5 senedir her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store, oyunsevere hiç ücret ödemeden oyun sahibi olma fırsatı sunuyor. Oyunseverler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunu merak ediyor.

oyun

EPİC GAMES STORE'DA BU HAFTA ÜCRETSİZ OYUNLAR

8 Şubat itibarıyla Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle, Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunlar, 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 19.00’a kadar ücretsiz olacak.

Bunca yıldan sonra Doki Doki Literature Club Plus!, neyin gerçek neyin oyun olduğundan emin olamayana kadar aklınızı karıştıracak psikolojik bir korku hikâyesi.

Lost Castle ise, ilk bakışta göründüğünden daha zor olan roguelike unsurlara sahip sevimli bir aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor. En fazla üç arkadaşınızla birlikte silah, zırh ve iksir aramak için rastgele oluşturulmuş zindanlarda savaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla da savaşabilirsiniz.

epic games

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ OLACAK?

Öte yandan Epic Games Store, gelecek hafta Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz olarak sunacak. Oyun, 15 Şubat günü saat 19.00’da ücretsiz olarak indirilebilecek.

Öne Çıkanlar
Büyük boy tepsi baklava 199 TL satışta olacak! Sucuk, çamaşır deterjanı, nescafe ne ararsanız indirimde Büyük boy tepsi baklava 199 TL satışta olacak! Sucuk, çamaşır deterjanı, nescafe ne ararsanız indirimde
18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor 18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor
KPSS’siz güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı: İşte hastane ve sağlık kuruluşları listesi KPSS’siz güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı: İşte hastane ve sağlık kuruluşları listesi
Çok Okunanlar
Yapay zekâ araştırmacısı: ‘Yapay zekâ siyahi insanları başarısızlığa uğratırsa insanlık da başarısızlığa uğrar’ Yapay zekâ araştırmacısı: ‘Yapay zekâ siyahi insanları başarısızlığa uğratırsa insanlık da başarısızlığa uğrar’ Assassin’s Creed Codename Red’in çıkış tarihi duyuruldu! Milyonlarca oyuncu o tarihi iple çekmeye başladı Assassin’s Creed Codename Red’in çıkış tarihi duyuruldu! Milyonlarca oyuncu o tarihi iple çekmeye başladı Yapay zekâyla kanseri erken teşhis etmeyi planlayan bir şirket 21 milyon dolarlık fon topladı! Yapay zekâyla kanseri erken teşhis etmeyi planlayan bir şirket 21 milyon dolarlık fon topladı! OpenAI yapay zekâ sayesinde bilgisayarları ‘süper akıllı’ bir asistan haline getirmek istiyor! OpenAI yapay zekâ sayesinde bilgisayarları ‘süper akıllı’ bir asistan haline getirmek istiyor! Yapılan bir araştırma Antarktika buzulların ne kadar hızlı eriyebileceğini ortaya çıkardı! Yapılan bir araştırma Antarktika buzulların ne kadar hızlı eriyebileceğini ortaya çıkardı! Yapay zekâ tarafından üretilen sesleri kullanan sahte aramalar artık yasa dışı! Yapay zekâ tarafından üretilen sesleri kullanan sahte aramalar artık yasa dışı!