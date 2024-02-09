Epic Games Store’da bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu!

Son 5 senedir her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store, oyunsevere hiç ücret ödemeden oyun sahibi olma fırsatı sunuyor. Oyunseverler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Epic Games Store’un ücretsiz verdiği oyunu merak ediyor.





EPİC GAMES STORE'DA BU HAFTA ÜCRETSİZ OYUNLAR

8 Şubat itibarıyla Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle, Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunlar, 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 19.00’a kadar ücretsiz olacak.

Bunca yıldan sonra Doki Doki Literature Club Plus!, neyin gerçek neyin oyun olduğundan emin olamayana kadar aklınızı karıştıracak psikolojik bir korku hikâyesi.

Lost Castle ise, ilk bakışta göründüğünden daha zor olan roguelike unsurlara sahip sevimli bir aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor. En fazla üç arkadaşınızla birlikte silah, zırh ve iksir aramak için rastgele oluşturulmuş zindanlarda savaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla da savaşabilirsiniz.





ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HANGİ OYUN ÜCRETSİZ OLACAK?

Öte yandan Epic Games Store, gelecek hafta Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz olarak sunacak. Oyun, 15 Şubat günü saat 19.00’da ücretsiz olarak indirilebilecek.