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Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği

Erciyes'te 11-12 Ağustos'ta düzenlenecek etkinlikte uzmanlar, gökyüzünü keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:34
Erciyes'te Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği

İç Anadolu'nun Zirvesinde Meteor Yağmuru Heyecanı

İç Anadolu'nun yüksek noktası Erciyes'te, bu hafta sonu göz kamaştırıcı bir Perseid meteor yağmuru etkinliği gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi ortaklığıyla oluşturulan etkinlik, 11 Ağustos Pazar akşamı, 2.650 metre yükseklikte bulunan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenecek.

Detaylar ve Program

Etkinliğin saati 19:00'da başlayıp 23:00'e kadar devam edeceği bildirildi. Katılımcılar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegenler ve takımyıldızları hakkında bilgi verecek. Ayrıca, katılımcılar için teleskop ile gözlem yapma imkânı sağlanacak.

Meteor Yağmurunun Zirve Anı

Her yıl gerçekleştirilen bu gözlemevi etkinliği, halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen meteor yağmurlarının en yoğun anına denk geliyor. 11-12 Ağustos gecesi, bilim insanları saatte yaklaşık 100 kadar gök taşı gözlemlenebileceğini öngörüyor. Meteorların Dünyamız’a giriş hızlarının ise saniyede 66 kilometreye ulaşması bekleniyor. Gök yüzünü keşfetmek isteyen herkes, bu eşsiz deneyimi kaçırmamalı!

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