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Erken yaşta telefon sahibi olanlar daha fazla psikolojik sorun yaşıyor!

Yapılan bir araştırma, hayatlarının erken dönemlerinde telefon sahibi olan kişilerin yetişkinliklerinde daha fazla ruhsal sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:10
Erken yaşta telefon sahibi olanlar daha fazla psikolojik sorun yaşıyor!

Sapien Labs isimli bir anket şirketinin yaptığı bir araştırma, akıllı telefonlara ilk kez ilkokulda sahip olanların, yetişkinliklerinde bu cihazlara daha geç yaşlarda sahip olanlara kıyasla çok daha kötü bir ruh sağlığına sahip olduklarını ortaya koydu.

Kâr amacı gütmeyen Sapien Labs grubu tarafından yapılan araştırma, dünya genelinde yaşları 18 ila 24 arasında değişen 27 binden fazla genç yetişkine uygulandı.

Çocukluk travması yaşamamış kişiler için bile, ilk akıllı telefon yaşı ile yetişkin ruh sağlığı arasındaki ilişkinin özellikle kadınlar için önemli olduğu belirtildi. Ankete katılan kadın katılımcılardan ilk kez 6 yaşında akıllı telefon sahibi olanların yüzde 74'ü, ilk telefonlarını 15 yaşında alanların yüzde 52'sine kıyasla zihinsel olarak "sorunlu veya zor durumda" olduklarını bildirdi.

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TEKNOLOJİYE ERKEN ERİŞİM İNTİHAR ORANINI ARTIRIYOR

Ayrıca, telefon ve tablet gibi teknolojik cihazları erken yaşta kullananların, intihar düşünceleri, başkalarına karşı saldırganlık duyguları, kopukluk hissi ile ilgili sorunlar, gerçeklikten uzaklaşma ve halüsinasyonlar gibi psikolojik sorunları diğerlerine göre daha fazla yaşadığı öğrenildi.

Araştırmaya göre, psikolojik sağlık açısından ilk akıllı telefon edinme yaşının 18-24 arası olduğu belirtildi.

Ancak bazı uzmanlar, günümüzde bir bireyin 18 yaşına kadar teknolojiye erişiminin olmamasının da sorunlu olabileceğini kaydetti.

Bu kapsamda, teknolojiye yön veren isimlerden Bill Gates, 14 yaşına gelene kadar çocuklarının telefon almasına izin vermemişti.

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