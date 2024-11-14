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Erzurum'da Ara Tatili Bilimle Geçiren 1448 Çocuk

Erzurum'da 1448 öğrenci, TÜBİTAK destekli Bilim Erzurum merkezinde bilimsel etkinliklerle ara tatil yapıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:18
Erzurum'da Ara Tatili Bilimle Geçiren 1448 Çocuk

Erzurum'da Çocuklar Ara Tatili Bilimsel Etkinliklerle Geçiriyor

Okulların 9 günlük kısa tatil dönemine girmesiyle birlikte, Bilim Erzurum'a başvuran 1448 öğrenci, uzman eğitmenler eşliğinde ilgi çekici bilimsel etkinliklere katılıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli Bilim Erzurum, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile işbirliği içinde 3 yıl önce Yakutiye ilçesinde faaliyetlerine başlamış ve her yıl öğrencileri bilimle buluşturmaya devam ediyor.

Öğrenciler, bu tatil döneminde bilimsel çalışmalara duydukları merakla merkeze gelerek, robotik kodlama, akıllı tarım, yazılım ve tasarım dâhil olmak üzere birçok alanda eğitim alıyorlar.

Hem Eğleniyor Hem Öğreniyorlar

6 ila 14 yaş arasındaki çocuklar, bilimsel çalışmaların yanı sıra, düzenlenen çeşitli etkinlik ve oyun programlarıyla tatilin tadını çıkarıyorlar. Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak, merkezin sürekli açık tutulduğunu ve tatil döneminde çocukların bilimle buluşturulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Koçak, "Taleplerin yoğun olması nedeniyle randevularımızı yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Her açtığımız programda çocuklarımız, yeni deneyimler kazanıyor. Algoritma mantığı, bilgisayara giriş dersleri gibi eğitimlerle ilerleyişlerini destekliyoruz" dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Merkezde yapılan etkinliklerden memnun kalan Aybüke Mira Bingöl, "Burada etkinlikler yapıyoruz. Boyama yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Tatil boyunca hep geleceğim," derken, Yusuf Hamza Taşdan da, "Merkezdeki çalışmalarla tatillerini çok güzel geçirdiklerini" ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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