Erzurum'da Çip Üretimi İçin ETÜ'den Bakan Kacır'a Sunum

Ankara görüşmesinde YÜTAM ve fotonik altyapısı ön plana çıktı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Erzurum'da kurulması planlanan çip üretim tesisine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Bir dizi temas için başkentte bulunan Rektör Çakmak, görüşmede Erzurum'un çip üretimi potansiyelini ve üniversitenin mevcut araştırma altyapısını aktardı. Sunumda özellikle lazer çip ve fotonik teknolojiler alanındaki çalışmalar ile tesisin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Çakmak'ın sunumunda, ETÜ bünyesindeki Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi (YÜTAM) ve merkezde sürdürülen lazer çip üretim altyapısı öne çıktı. Sunumda, fotonik teknolojiler, yarı iletken lazerler, optik dedektörler ve nanoaygıt üretimine yönelik iki adet 1000 sınıfı temiz odada yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a detaylı bilgi verildi.

Ayrıca ETÜ'nün, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı destekleriyle yaklaşık 8,5 milyon dolarlık araştırma ve proje bütçesine ulaştığı; üniversitenin fotonik ve lazer çip alanında 2023 TÜBİTAK Yetkinlik Raporu'nda öne çıkan kurumlar arasında yer aldığı vurgulandı. Yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ile tescilli ve başvuru aşamasındaki patentlerin, üniversitenin çip teknolojileri konusundaki bilimsel kapasitesini ortaya koyduğu belirtildi.

Görüşmede Erzurum'un düşük nem oranı ve serin iklim koşulları sayesinde temiz oda ve iklimlendirme maliyetlerini düşüren doğal avantajlara sahip olduğu ifade edildi. Üniversite bünyesinde planlanan güneş enerjisi santrali projeleriyle enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanabileceği de sunumda yer aldı.

Sunum kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çerçevesinde çip üretimine yönelik hedefler değerlendirildi ve Erzurum'un orta ve ileri teknoloji çip üretim ekosistemine dahil edilmesine yönelik olası adımlar ele alındı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, Erzurum'un yüksek teknoloji yatırımları açısından önemli potansiyel taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz bünyesinde oluşturduğumuz güçlü araştırma altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve fotonik teknolojiler alanındaki birikimimizle, Erzurum’un çip üretimi gibi stratejik yatırımlar için önemli bir merkez olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız sunumu Sayın Bakanımıza arz ettik ve verimli bir değerlendirme gerçekleştirdik".

