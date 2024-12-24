Erzurum'da 'Eğitim ve Bilişim' Paneli Gerçekleştirildi

Erzurum'da Eğitim ve Bilişim Paneli Düzenlendi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen "Eğitim ve Bilişim" panelinde, eğitim modellerinin teknolojik gelişmelerle entegrasyonu masaya yatırıldı.

Ali Yazıcı'nın Açıklamaları

TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'ndaki programda, derneğin 1971 yılında bilişim teknolojileriyle toplum kalkınması amacıyla kurulduğunu belirtti. Yazıcı, "Toplumda sayısal okuryazarlığı artırma ve dijital becerilerin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençler hedef kitlemizin başında geliyor. Hedefimiz, bilişim teknolojileri ile dijital çağı yakalayarak gençlerin dijital yeteneklerini artırmak" dedi.

Yazıcı, ayrıca, "Savunma sanayisindeki başarıyı bilişime de yaymak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 300'e yakın dijital dönüşüm ofisinde siber güvenlik eğitimleri verdik. Yapay zeka konusunda farklı mühendislik dallarından gelen arkadaşlarımıza 172 saat eğitim vererek, onlara iş olanağını garanti ederek sertifikalandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Paneldeki Konuşmalar

TBD Erzurum Şube Başkanı Nermin Çakmak, programın düzenlenmesinde katkı sağlayan paydaş kurumlara teşekkür ederken, panelde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü proje görevlisi Halil Emre Seçgin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi Koordinatörü Rıza Budak ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özel teknolojideki gelişmelerin eğitimle entegrasyonu üzerine görüşlerini paylaştılar.

Valilik, Atatürk Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD), teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonunun ele alındığı "Eğitim ve Bilişim" paneli Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye Bilişim Derneğince (TBD), teknolojideki gelişmelerin eğitim modelleriyle entegrasyonunun ele alındığı "Eğitim ve Bilişim" paneli Erzurum'da düzenlendi.