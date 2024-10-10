Erzurum Teknik Üniversitesi'nden TEKNOFEST'te Önemli Başarı

Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Takımlarından Büyük Başarı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 farklı kategoride ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Ödüller ve Başarılar

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre,

The Lang Wizards takımı, Türkçe Doğal Dil İşleme alanında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bu takım, Ali Buğrahan Budak, Seda Nur Yazıcı, Mücahit Öztürk ve Ekin Kaya'dan oluşuyor.

takımı, Türkçe Doğal Dil İşleme alanında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Bu takım, Ali Buğrahan Budak, Seda Nur Yazıcı, Mücahit Öztürk ve Ekin Kaya'dan oluşuyor. ETÜ Algronomists takımı, Tarım Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikinciliğine ulaşarak başarısını kanıtladı. Üyeleri arasında Meryem Yazıcı, Kübra Keskin ve İlayda Ayvaz yer alıyor.

takımı, Tarım Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikinciliğine ulaşarak başarısını kanıtladı. Üyeleri arasında Meryem Yazıcı, Kübra Keskin ve İlayda Ayvaz yer alıyor. ULAK FIE takımı ise İletişim Teknolojileri alanında mücadele ederek Kablosuz Haberleşme kategorisinde Türkiye ikinciliği kazanmayı başardı. Takımın üyeleri Bilge Erdem Altuntaş, Melih Yiğit Can Çelik, Damla Taşbaş ve Ömer Aksu'dur.

takımı ise İletişim Teknolojileri alanında mücadele ederek Kablosuz Haberleşme kategorisinde Türkiye ikinciliği kazanmayı başardı. Takımın üyeleri Bilge Erdem Altuntaş, Melih Yiğit Can Çelik, Damla Taşbaş ve Ömer Aksu'dur. DİHA takımı, Uluslararası İnsansız Hava Araçları kategorisinde performans ödülünü alarak uluslararası düzeyde de kendini göstermiştir. Bu takımda Fatma Nur Akciğer, İsrafil Alan, Hasan Burakhan Barlak, Cevat Can Aygüler, Ömer Fatih Topal ve Bade Nur Karaağaç bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'tan Açıklamalar

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerinin TEKNOFEST'te ilk defa derece elde ettiğini belirterek şöyle söyledi: "Teknoloji takımlarımız yıllardır bu yarışmalar için hazırlık yapıyor. Bu yıl büyük bir başarıya imza atarak 4 ödül kazandılar. Finale katılan takımlarımız yeni fikirler ve projeler sundu. Öğrencilerimiz, danışman hocalarının rehberliğinde oldukça sıkı bir çalışma sürdürdüler. Bu sürece dahil olarak onların motivasyonlarına katkıda bulunma fırsatı bulduk. Bugün 4 ödül kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Prof. Dr. Çakmak, festivale katılan tüm takımları kutlayarak, gelecekteki başarılarının devamını temenni etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımları, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 dalda ödül kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımları, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 dalda ödül kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımları, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 dalda ödül kazandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (ortada) festivalde derece alan takımla fotoğraf çektirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) teknoloji takımları, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 4 dalda ödül kazandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak (ortada) festivalde derece alan takımla fotoğraf çektirdi.