Eski Meta yöneticisinden flaş itiraf! Çocuk istismarına rağmen Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler önerisi devre dışı bırakılmamış!

2018 yılında, o dönemde Facebook'ta mühendislik direktörü olan David Erb, platformdaki güvenli olmayan kullanıcı davranışlarını belirlemeye adanmış bir ekibi yönetti. Yeni bir rapora göre, ekip Facebook'ta yetişkinler ve reşit olmayanlar arasındaki uygunsuz etkileşimleri incelediğinde, Facebook'un "Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler" algoritmasının platformdaki yetişkinlerin çocukları hedef almak için buldukları en popüler yol olduğunu keşfetti.

Erb, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği bir röportajda, "Hepimizin beklediğinden 100 kat daha kötüydü. 10 milyonlarca çocuğu hedef alan milyonlarca pedofil vardı” dedi.

WSJ'nin haberine göre, bazı vakalarda yetişkinlerin genç kızlardan para karşılığında özel bölgelerinin fotoğraflarını istemesi ve çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit etmesi de yer alıyordu.





ERB’İN ÖNERİSİ REDDEDİLİNCE İSTİFA ETTİ

Bu arada Meta yöneticilerinin, kullanıcı verilerinin gizli kalmasını sağlamak için Facebook mesajlarını şifreleme konusunda görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Şifreleme planlarının yağmacı davranışların tespit edilmesini zorlaştıracağından endişe eden Erb, Facebook'un platformdaki çocuk istismarıyla nasıl mücadele edebileceği konusunda tavsiye almak için Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'taki meslektaşlarına başvurduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından Erb, ekibinin Facebook'un "Tanıyor Olabileceğiniz Kişiler" özelliğinin reşit olmayanları yetişkinlere önermeyi bırakmasını önerdiğini söyledi. Erb, Journal'a yaptığı açıklamada, Meta yöneticilerinin öneriyi reddettiğini söyledi. Olayın 2018’de yaşandığını söyleyen Erb, olayın ardından Facebook’tan istifa ettiğini itiraf etti.