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ESOGÜ Öğrencileri, Elektrikli Araçlarıyla TEKNOFEST'te Birinciliği Hedefliyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Mavera Teknoloji Takımı, elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST'te başarı peşinde.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:29
ESOGÜ Öğrencileri, Elektrikli Araçlarıyla TEKNOFEST'te Birinciliği Hedefliyor

ESOGÜ'lü Öğrenciler Elektrikli Araçlarıyla TEKNOFEST'te

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl elde ettikleri Türkiye üçüncülüğünü geride bırakmayı hedefliyor. Takım, 12-17 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak olan 2023 TÜBİTAK Efficiency Challenge yarışmalarında "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarını kullanarak birincilik için mücadele edecek.

Mavera Teknoloji Takımı'nın Başarısı

Mavera Teknoloji Takımı, 6 yıl önce üniversite mühendislik öğrencileri tarafından kuruldu. 2021'de "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"nü kazanarak ilk başarılarını elde eden takım, geçen yıl ise "Elektromobil Sınıfı İvmelenme" kategorisinde üçüncülükle ödüllendirildi. Öğrenciler, bu yıl Kocaeli'de daha ileri bir sonuç hedefliyor.

Projelerde Sağlanan Destek

ESOGÜ Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay, öğrencilerin proje yapma hevesinin çok yüksek olduğunu ve üniversitenin kendilerine büyük destek sunduğunu dile getirdi. Rektörlük tarafından sağlanan laboratuvar imkanları sayesinde bu yıl 9 takımın finale kaldığını belirten Ay, bu takımların çeşitli alanlarda yer aldığını vurguladı.

Araç Geliştirme Çalışmaları

Mavera'nın Elektrikli Araç Takımı'nın Mekanik Kaptanı Oğulcan Akkoç, TEKNOFEST öncesinde duydukları heyecanı paylaştı. Akkoç, her yıl aracı geliştirerek daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Geçen yıllarda edindikleri deneyimlerin bu yılki yarışmalara katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Önemli Gelişmeler ve Hedefler

Akkoç, bu yıl araçlarında hafifletme ve yerli üretim geliştirmelerine odaklandıklarını belirtti. Takım, kendi yapmış oldukları yarış koltuğu ve kilit sistemi gibi yerli ürünlerle yarışmaya katılacak. Araçlarının hızının 46-50 km/s olduğunu, daha yüksek hızlara çıkmanın verimliliği etkilediğini kaydetti. Bu yıl, ilk beşte yer alarak başarılı bir sonuç elde etme hedefindedirler.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mavera Teknoloji Takımı, Kocaeli'de düzenlenecek yarışlarda birinciliği hedefliyor. "Orion" adını verdikleri elektrikli araçlarıyla Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde 12-17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek yarışlara hazırlanan gençler, birinciliği elde etmek için aracın bazı özelliklerini geliştirdi.

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