Evcil hayvan sahiplerine müjde! Konumu ve kalp atış hızını paylaşan yapay zekâ destekli akıllı tasma geliştirildi!

Invoxia adlı bir şirket, hem kedilere hem de köpeklere yakılabilen Invoxia Minitailz adlı yeni bir akıllı tasma geliştirdi. Şirket, bu tasmanın, evcil dostunuzun hem konumunu hem de kalp atış hızı gibi biyometrik özelliklerini ölçen geçen yılki Invoxia Akıllı Köpek Tasması'nın yeni bir sürümü olduğunu söyledi.

Minitailz, geçen yıl 130 gram ağırlığında olan Akıllı Köpek Tasması ile karşılaştırıldığında sadece 36 gram ağırlığında. Şirket, bu ağırlığın onu hem kediler hem de köpekler için ideal hale getirdiğini söyledi. Ayrıca, ayarlanabilir bir halka aracılığıyla neredeyse tüm mevcut kedi veya köpek tasmalarına takılabileceğini açıkladı.

Konum takibi için cihaz, hareketleri neredeyse gerçek zamanlı olarak ölçmek için dahili bir SIM ve GPS teknolojisi kullanıyor. Şirket, Minitailz'in yürüyüşleri ve koşuları ölçebileceğini iddia ediyor.





FİYATI NE KADAR?

Evcil hayvan takip cihazı, ayrıca atriyal fibrilasyonu (AFib) ölçebiliyor ve tespit edebiliyor. Bu sayede, hayvan sahipleri, evcil hayvanlarının düzensiz kalp atışıyla ilgili bir sorunu olup olmadığını öğrenebiliyor. Fransız şirket, cihazın herhangi bir anormallik tespit etmesi halinde size bir uyarı gönderdiğini açıkladı.

Minitailz uygulamasının kişiselleştirilmiş evcil hayvan raporları oluşturan ve bunlarla ilgili her türlü soruyu yanıtlayan konuşmaya dayalı bir yapay zekâ teknolojisine sahip olduğu belirtildi.

Köpeklerin sağlığını ve konumunu ölçmek için çok sayıda köpek tasması vardı. Ancak son birkaç yıldır Catlog gibi şirketlerin de kedi sağlığı için ürünler ürettiği biliniyor.

Invoxia'nın köpekler için Minitailz akıllı evcil hayvan takip cihazı, satışa çıktı ancak kedi versiyonu ise mart ayında satışa sunulacak. Her iki versiyonun da fiyatı donanım için 99 dolar ve SIM hizmetleri için abonelik aylık 8.30 dolardan başlıyor.