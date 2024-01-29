Facebook 20 yaşına girerken Zuckerberg’in yeni hayalleri var!

Büyük teknoloji firmalarının diğer bazı kurucu babalarının aksine, Meta CEO'su henüz dizginleri başkasına devretmedi. Amazon'un Jeff Bezos'u ve Google'ın Larry Page'i kendi şirketlerindeki uzun görev sürelerinin ardından istifa ederek yeni neslin önünü açtılar.

Ancak Zuckerberg, hâlâ kontrolü sıkı bir şekilde elinde tutuyor. Ayrıca, metaverse ve yapay zekâ gibi ucuz olmayan ve hiçbir şekilde garantili sonuçlar vermeyen trendler üzerine uzun vadeli bahisler yapıyor.

Zuckerberg, geçen hafta bir videoda Meta'nın yapay genel zekâ (AGI) geliştirmeye yönelik büyük planı hakkında ipuçları verdi. Fakat Facebook’un sahibi, AGI rüyasının ne zaman gerçekleşeceği ya da neye benzeyeceği konusunda çok bilgi vermedi.

Metaverse hayallerinden AGI özlemlerine ve bir tutam sanal gerçeklik (VR) donanımına kadar, Zuckerberg uzun vadeli bir oyun oynuyor. Bloomberg'e göre, Meta hisselerinin son 12 ayda yüzde 168 artarak değerini 1 trilyon doların biraz üzerine çıkardığı ve Zuckerberg’in net servetinin 142 milyar dolara ulaştığı düşünüldüğünde bunu uzun vadeli bir oyun oynamayı göze aldığı öngörülüyor.





METAVERSE’E GELİR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan Zuckerberg, insanları metaverse'ün gerçekten de bir sonraki büyük şey olduğuna ikna etme konusunda pek başarılı olamadı. Fakat bir Meta yöneticisine göre, Meta muhtemelen en az 10 yıl boyunca karşılığını alamayacak olsa da, metaverse’e gelir sağlamaya devam etmeyi planlıyor.

Meta’nın Baş Teknoloji Sorumlusu Andrew Bosworth bile bunun biraz zor bir ihtimal olduğunu söylüyor. Bosworth, aralık ayında bir blog yazısında şunları söyledi: "Gelişmekte olan teknolojiler üzerine uzun vadeli bahisler yapmak kolay değildir. İşe yarayacağı garanti değildir ve kesinlikle ucuz değildir. Bu aynı zamanda bir teknoloji şirketinin yapabileceği en değerli şeylerden biri ve uzun vadede geçerliliğini korumanın tek yolu."

Mayıs ayında 40 yaşına basacak olan Zuckerberg'in, Bezos ve onun uzay araştırmaları gibi başka bir şey üzerinde çalışmak için görevini devretmeye karar verip vermeyeceğini zaman gösterecek.