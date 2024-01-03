Facebook’un yeni özelliği İOS ve Android’de kullanıma sunuldu!

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarından Facebook, mobil uygulamasına son bir ayda platformda ziyaret ettiğiniz tüm internet sitelerini kaydeden bir 'bağlantı geçmişi' özelliği getirdi. Hem iOS hem de Android'deki Facebook uygulamasında kullanıma sunulan bu özellik, isteğe bağlı ama varsayılan olarak açık olacak.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Facebook kullanıcılarının, bağlantı geçmişi özelliğine ilişkin bilgilendiren ve ayarı kapatma şansı veren bir uygulama içi açılır pencere aldıkları belirtiliyor. Facebook, bağlantı geçmişini tıkladığınız tüm son bağlantılar için kullanışlı bir özellik olarak kullanıma sundu.





DÜNYA GENELİNDE KULLANIMA SUNULACAK

Facebook destek sayfasına göre, bağlantı geçmişi geçişi mobil uygulamasında kullanıma sunuluyor. Şu anda iOS ve Android'deki Facebook uygulamasında yer alan bu özellik, kademeli olarak dünya genelinde kullanıma sunulacak. Daha önce de belirtildiği gibi, bağlantı geçmişi ayarı açıldığında, bir kullanıcının son bir ayda Facebook mobil tarayıcısında ziyaret ettiği internet sitelerinin listesini kaydedecek.

Facebook, ayrıca bu ayarın Messenger'daki sohbetlerde ziyaret edilen bağlantıları içermediğini de belirtti. Facebook destek sayfasından yapılan açıklamada, "Bağlantı geçmişini istediğiniz zaman açmayı veya kapatmayı seçebilirsiniz. Bağlantı geçmişi açık olduğunda, Facebook içinde dokunduğunuz ve Facebook'un Mobil Tarayıcısında ziyaret ettiğiniz tüm bağlantılar 30 gün boyunca burada saklanacaktır” denildi.