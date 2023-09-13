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Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: İşte nedeni

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Fransa'da iPhone 12 satışı yasaklandı: İşte nedeni
Fransa'da iPhone 12 model telefonların satışı yasaklandı. Sebebi tüm dünyada endişe uyandırdı! İşte yasağın sebebi...

Fransa'da, popüler iPhone 12 model telefonlarının satışı, son gelişmelere göre yeni bir emre kadar durduruldu. Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot tarafından yapılan açıklamaya göre, bu karar iPhone 12'nin radyasyon testini başarısız bir şekilde geçmesi sonucunda alındı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın iPhone 12 modeli, Avrupa'da izin verilen radyasyon seviyelerini aşmasıyla gündeme geldi. Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaları kontrol eden Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), yaptığı testler sonucunda iPhone 12'nin bu gereklilikleri karşılamadığını ortaya koydu.

Avrupa'da cep telefonlarının 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması gerektiği bir zorunluluktur. Ancak ANFR, iPhone 12 modelinde bu değerin 5,74 W/kg olduğunu tespit etti. Bu sonuçlar üzerine Bakan Barrot, iPhone 12'nin Fransa'daki satışını geçici olarak yasakladı ve Apple'dan bu sorunu çözmek için bir güncelleme getirmesini talep etti.

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Bakan Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ANFR'nin bu sonuçlarına uygun olarak iPhone 12'nin satışının durdurulduğunu duyurdu ve ayrıca Ulusal Frekans Ajansı'ndan tüm görevlilerini bu yasağın uygulanması için seferber etmesini istedi.

Bu gelişmelerin ardından, Apple'ın iPhone 12 modeli için bir güncelleme yayınlaması ve radyasyon seviyelerini Avrupa standartlarına uygun hale getirmesi bekleniyor. Bu süreç sonucunda yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Fransa'da iPhone kullanıcıları ve teknoloji meraklıları, Apple'ın bu sorunu çözme çabalarını yakından takip ediyor ve iPhone 12'nin yeniden satışa sunulup sunulmayacağına dair haberleri bekliyor.

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