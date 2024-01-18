Galaxy S24 mü, iPhone 15 mi? İşte iki telefon arasındaki farklar!

Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasıyla beraber insanlar Samsung'un en iyi akıllı telefonu ile Apple'ın iPhone 15'i arasındaki farkları merak etmeye başladı. Peki iki telefon arasındaki farklar neler? İşte merak edilenler...

Hem Apple hem de Samsung mevcut en iyi yonga setlerini (A17 Pro ve Snapdragon 8 Gen 3), güzel ekranları ve etkileyici kameraları sunarken, Samsung'un son teklifi normal modeller için 8 GB RAM ve Plus ve Ultra yinelemeleri için 12GB RAM'e sahip.

Samsung Galaxy S24 halihazırda Wi-Fi 7 sunarken iPhone 15 Pro Wi-FI 6E sunduğundan, hayati bir fark bağlantı desteğine dayanıyor. Samsung'un yeni yonga seti ve bataryasının Apple'ınkine kıyasla nasıl olduğunu hala görmemiz gerekse de, Apple'ın uzun süredir söylentileri dolaşan yapay zekâ özelliklerine sahip iPhone 16'yı tanıtmasına daha birkaç ay varken, Güney Koreli şirketin yapay zekâ farklılıklarını vurgulaması oldukça manidar oldu.

Samsung Galaxy S24 tamamen yapay zekâ ile ilgili ve iPhone 15 ile aralarındaki en büyük farklardan biri bu oldu. Google ise yapay zekâda büyük rol oynuyor.





İŞTE S24 İLE İPHONE 15 ARASINDAKİ TEMEL FARKLARDAN BAZILARI

Circle to Search: Circle to Search, içinde bulunduğunuz uygulamadan çıkmadan herhangi bir şeyi aramanızı sağlıyor. İnternette, bir klipte veya gerçek hayatta bir şey gördüğünüzde, Google araması yapmak için hareketi kullanabilirsiniz. Google, arama yapmak için görüntünün hangi bölümünü çıkaracağını algılayacak. Bu özelliğin gelecekte iPhone cihazlar içinde geleceği belirtiliyor.

Google Lens çoklu arama: Görüntüdeki öğeler hakkında bir soru yazarken kameranızı doğrultup çekerek veya bir ekran görüntüsü kullanarak hem fotoğraftaki içerikleri hem de metin tabanlı sorunuzu dikkate alarak yapay zekâ ile çoklu arama gerçekleştireceksiniz. Apple, bir görüntüdeki nesneleri tanımlamak için yapay zekâ kullanıyor ama S24 kadar güçlü olmadığı biliniyor.

ChatGPT benzeri özellikler: Galaxy yapay zekâ internet sayfalarının, notların ve ses kayıtlarının içeriğini özetleyebilecek. Transkript yardımı, ses kayıtlarını çevirmek, yazıya dökmek ve özetlemek için yapay zekâ ve hızdan metne teknolojisini kullanan bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Tüm bu özelliklerden yalnızca transkript haline getirilen ses kayıtları iOS 17 AI yeteneklerinin bir parçası olarak biliniyor.

Üretken Düzenleme: Üretken Düzenleme ile bir resmin arka planının bazı kısımlarını doldurabileceksiniz. Bu özellik, bir resim çarpıksa kullanışlı olacak. Bu özellik, ayrıca resimlerdeki nesneleri taşımanıza da olanak tanıyacak.

İPHONE 15 BU ÖZELLİKLERDEN HERHANGİ BİRİNE SAHİP OLACAK MI?

Edinilen bilgilere göre, iOS 18'in tamamen yapay zekâ özellikleriyle ilgili olacak. iPhone 15 için kaç yeni özelliğin mevcut olacağı ya da iPhone 16'ya özel olup olmayacağı henüz belli değil.

Bununla birlikte, iOS 18 yapay zekâ işlevleriyle dolu olsa bile, işletim sistemi yalnızca eylül ayında yayınlanacak. Ayrıca, söylentiler en iyi yapay zekâ özelliklerinin daha sonra geleceğini gösteriyor. Bu da Apple'ın bunları iOS 18'in ilk resmi sürümüyle birlikte yayınlamayacağı anlamına geliyor.

2024'te yeni bir akıllı telefonda aradığınız şey yapay zekâysa, Galaxy S24 Ultra veya Google Pixel 8 Pro sizin için en iyi cihazlar arasında yer alıyor.