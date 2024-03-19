Galaxy S24 sınıfta kaldı: Şikayet defteri kabarıyor

Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S24, satışa sunulmasının ardından kullanıcıları arasında çeşitli sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor. Özellikle S24 Ultra modeliyle birlikte, teknoloji devi bu sefer yüz tanıma ve ekran yansıtma sorunlarıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda, Samsung ekran ve kamera sorunlarını gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Ancak, kullanıcılar yeni bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı. Özellikle düşük ışık koşullarında yüz tanıma işlevinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Kullanıcılar, telefonun hafif ışık altında yüzleri algılamadığını fark ederken, ön kamera kullanılarak kendilerini görüntüleyebildiklerini ifade ediyorlar. Yüzü yeniden taratmanın da sorunu çözmediği bildiriliyor. Samsung'un topluluk forumunda sunulan çözüm önerileri de kullanıcıları tatmin etmiyor.





Ek olarak, Galaxy S24 kullanıcıları, Miracast tabanlı ekran yansıtma işlevinde de sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyorlar. Önceki modellerde bu sorunun yaşanmadığına dair kullanıcılar arasında bir kanı bulunuyor. Ancak Samsung, bu sorunları henüz resmi olarak kabul etmiş değil.

Bu sorunlar, Galaxy S24 kullanıcılarının memnuniyetsizliğine ve hayal kırıklığına yol açıyor. Samsung'un bu sorunlara çözüm bulması ve kullanıcıların güvenini yeniden kazanması bekleniyor. Ancak, şu an için şirketin bu sorunlara ilişkin bir açıklama yapmadığı görülüyor. Kullanıcılar, yakın gelecekte bu sorunların çözülmesini ve telefonlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmeyi umut ediyor.