Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra'dan daha kötü sonuç verdi!

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’ya Göre Düşme Testinde Daha Kötü Sonuç Verdi: Galaxy S24 Ultra’nın Dayanıklılık Testi

Galaxy S24 Ultra, Allstate adlı bir sigorta şirketi tarafından yapılan profesyonel bir düşme testine tabi tutuldu. Bu testte, Galaxy S24 Ultra, altı fit yükseklikten ön, arka, yan ve köşe yüzlerine düşürüldü. Test sonucunda, Galaxy S24 Ultra’nın ekranı ve arka camı ilk düşüşte kırıldı. Telefon hala açılsa da, kullanılamaz hale geldi. Allstate, Galaxy S24 Ultra’nın, Galaxy S23 Ultra’nın aksine, yeni kaplama malzemesi, titanyum çerçevesi ve düz kenar tasarımına rağmen, düşme testinde daha kötü sonuç verdiğini belirtti.





Galaxy S24 serisinin dayanıklılık testi sonuçları oldukça dikkat çekici. Özellikle Galaxy S24 Ultra'nın selefinden daha kötü performans göstermesi şaşırtıcı. Bu durum, telefonun boyutu ve tasarımının, düşmelere karşı beklenen dayanıklılığı sağlamada yeterli olamayabileceğini gösteriyor.

Önerim, Galaxy S24 veya S24 Ultra kullanıyorsanız, ekran koruyucu ve kılıf gibi koruyucu önlemleri düşünmeniz olacaktır. Özellikle, Allstate'nin verilerine göre, çoğu kullanıcının telefonlarını tek elle kullandığı ve düşürme olasılığının yüksek olduğu göz önüne alındığında, bu tür koruyucu önlemler önem kazanabilir.

Düşme testlerinin tamamen objektif olmadığını belirtmek önemlidir, ancak bu tür testler genellikle telefonların dayanıklılığı konusunda bir fikir sağlar. Sonuç olarak, telefonunuzu korumak için ekstra önlemler almak, potansiyel hasarları önleyebilir veya en azından azaltabilir.

İşte o testin tamamı

Galaxy S24 Ultra’nın Rakipleri Nasıl?

Allstate, Galaxy S24 Ultra ile birlikte, Apple’ın iPhone 14 Pro Max ve Google’ın Pixel 7 Pro modellerini de düşme testine tabi tuttu. Bu testte, iPhone 14 Pro Max, altı fit yükseklikten ön ve arka yüzüne düşürüldüğünde, ekranı ve arka camı kırıldı. Pixel 7 Pro ise, altı fit yükseklikten ön yüzüne düşürüldüğünde, ekranı kırıldı, arka yüzüne düşürüldüğünde ise, arka camı çatladı. Bu sonuçlara göre, Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ile aynı, Pixel 7 Pro ile ise daha kötü dayanıklılık performansı gösterdi.

Galaxy S24 Ultra’nın Dayanıklılığını Artırmak İçin Ne Yapmalı?

Galaxy S24 Ultra, Samsung’un en gelişmiş ve en pahalı telefonu olarak, dayanıklılık konusunda beklentileri karşılamadı. Bu nedenle, Galaxy S24 Ultra sahipleri, telefonlarını korumak için kaliteli bir ekran koruyucu ve kılıf kullanmalı. Ayrıca, telefonu düşürmemek için dikkatli olmalı. Galaxy S24 Ultra, cam kaplı bir akıllı telefon olduğu için, düşürüldüğünde kırılma riski her zaman vardır. Bu riski en aza indirmek için, telefonu sağlam bir şekilde tutmak ve yüksek yerlere koymamak gerekir.

Galaxy S24 Ultra, Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu olarak, merak uyandıran bir cihazdır. Bu nedenle, Galaxy S24 Ultra hakkında sıkça sorulan soruları ve cevaplarını sizin için derledik.



Galaxy S24 Ultra’nın Fiyatı Nedir?

Galaxy S24 Ultra’nın Türkiye fiyatı, 256 GB depolama alanına sahip model için 69.999 TL, 512 GB depolama alanına sahip model için ise 73.999 TL’dir.

Galaxy S24 Ultra’nın Özellikleri Nelerdir?

Galaxy S24 Ultra, 6.8 inç büyüklüğünde, 1440 x 3200 piksel çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip, Dynamic AMOLED 2X ekran ile geliyor. Telefonun işlemcisi, Exynos 2200’dür. Telefonun RAM kapasitesi, 12 GB veya 16 GB’dir. Telefonun depolama alanı, 256 GB veya 512 GB’dir. Telefonun arka kamerası, 108 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera ve 10 MP periskop kamera olmak üzere dört sensörden oluşuyor. Telefonun ön kamerası ise, 40 MP çözünürlüğündedir. Telefonun batarya kapasitesi, 5000 mAh’dir. Telefon, 45W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve 4.5W ters kablosuz şarj destekliyor. Telefon, Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Telefon, IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklıdır. Telefon, parmak izi okuyucu, yüz tanıma, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, 5G gibi özelliklere sahiptir. Telefon, S Pen adlı bir kalem ile birlikte geliyor.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’dan Farklılıkları Nelerdir?

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’ya göre, işlemci, tasarım, ekran, kamera, batarya, şarj, işletim sistemi, S Pen gibi konularda farklılıklar gösteriyor. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’ya göre, daha hızlı ve daha verimli bir işlemciye, daha dayanıklı ve daha şık bir tasarıma, daha parlak ve daha çizilmeye dayanıklı bir ekrana, daha gelişmiş ve daha çok yönlü bir kameraya, daha büyük ve daha uzun ömürlü bir bataryaya, daha hızlı bir şarja, daha yeni ve daha akıllı bir işletim sistemine ve daha fonksiyonel ve daha uyumlu bir S Pen’e sahiptir. Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra’ya göre, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.

Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile Karşılaştırıldığında Nasıl?

Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro ile karşılaştırıldığında, ekran, kamera, batarya, şarj, işletim sistemi, S Pen gibi konularda avantajları ve dezavantajları vardır. Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro’ya göre, daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, daha yüksek yenileme hızlı ve daha çizilmeye dayanıklı bir ekrana sahiptir. Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro’ya göre, daha çok sensörlü, daha yüksek çözünürlüklü, daha çok yakınlaştırmalı ve daha çok modlu bir kameraya sahiptir. Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro’ya göre, daha büyük, daha hızlı şarj olan ve daha uzun süre dayanan bir bataryaya sahiptir. Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro’ya göre, daha yeni, daha akıllı, daha kişiselleştirilebilir ve daha çok güncellenen bir işletim sistemine sahiptir. Galaxy S24 Ultra, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro’ya göre, daha fonksiyonel, daha uyumlu ve daha yaratıcı bir S Pen’e sahiptir.