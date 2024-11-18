Gelibolu Sualtı Parkı'nda 400 Istakoz Bırakıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), deniz ekosistemini zenginleştirmek amacıyla tarihi HMS Majestic batığına 400 ıstakoz yavrusu bıraktı. Bu etkinlik, azalan deniz kaynaklarının desteklenmesi için önemli bir proje olarak öne çıkıyor.

109 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda batan HMS Majestic gemisine, ÇOMÜ Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezinde yetiştirilen 400 ıstakoz yavrusu yerleştirildi. Homarus gammarus türü ıstakozlar, ekonomik değeri nedeniyle avcılık baskısına maruz kalırken, bu proje ile doğadaki popülasyonun artırılması hedefleniyor.

ÇOMÜ, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, ıstakozların 1 yıl süresince bakıldığı Dardanos'taki merkezden denizle buluşturulmak üzere hareket edildi. Dalgıçlar, Mehmetçik Feneri'nden Bilim-1 teknesi ile açılarak, 400 ıstakozu 20 metre derinliğindeki batığa bırakmak için dalış gerçekleştirdi.

Biyoçeşitliliği Artırma Amacı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu bölgedeki biyoçeşitliliği artırmak adına yürütülen çalışmaları vurguladı. Dalgıçların, tarihi batıkları keşfederken ıstakozları ve sualtı canlılarını görme fırsatı bulacaklarını belirtti.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bu etkinliklerin denizel ekosistemin korunmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. İlerleyen yıllarda bu ıstakozların batık etrafında yuvalanarak üremeleri ve dalış yapanlar için yeni bir gözlem imkanı sunması bekleniyor.

İl Müdürü’nden Destek Vurgusu

Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale’nin kıyı şeridi ile su ürünleri üretimindeki potansiyeline dikkat çekti. Projelerinin, deniz ürünleri verimini artırmak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Bu etkinliğe, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit ve çeşitli öğretim üyeleri de destek vermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezinde yetiştirilen 400 ıstakoz yavrusu, 109 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic"in enkazına bırakıldı. Etkinliğe, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağda) ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (ortada) da katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezinde yetiştirilen 400 ıstakoz yavrusu, 109 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda batan İngiliz amiral gemisi "HMS Majestic"in enkazına bırakıldı. Etkinliğe, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir (sağda) ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu (ortada) da katıldı.