Gmail hesabı olanlar dikkat: Tek tek silinmeye başladı

Google, Aralık ayı itibariyle Gmail, Drive ve Fotoğraflar gibi milyonlarca kullanıcının hesabını silecek. Google'ın ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ruth Kricheli, bu hareketin hesapları korumaya yönelik güvenlik önlemlerinin bir parçası olduğunu açıkladı. Critchelli, "Bir hesap uzun zaman kullanılmadıysa şayet, ele geçirilme olasılığı çok fazla yüksektir" diyor.

Kricheli, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında bunun nedeninin unutulan veya terk edilen hesapların genellikle ele geçirilecek olan eski veya yeniden kullanılmış şifrelere dayalı olması, iki faktörlü kimlik doğrulama kurulumuna sahip olmaması ve kullanıcı güvenliğinden ödün vermemesidir.Bunun nedeni, daha az kontrol olması olduğunu söyledi. Sonuç olarak, bu hesaplar genel olarak savunmasızdır diyen Kricheli, "Eğer ele geçirilirlerse kimlik hırsızlığından spam'e kadar istenmeyen şeyler için kullanılabilirler." diye konuştu.





"2 yıl boyunca aktif olmayan hesaplar silinecektir"

Aralık ayı itibariyle Gmail, Dokümanlar, Drive, Meet, Takvim Google Fotoğraflar adı altında Google Workspace içeriklerinin de eklenmesi suretiyle 2 yıl süreli etkinliği olmayan Google Hesapları silinecektir.

Bu politika sadece kişisel Google Hesaplarına yönelik olarak geçerlidir ve okul, işletme gibi kuruluşların sahip olduğu hesaplar için geçerli değildir. Oluşturulan ve daha sonrasında da asla kullanılmayan hesapların silinmesi aşamalı olarak gerçekleşir. Hesap sahipleri ise bu durumda e-posta adreslerine konuyla ilgili bildirim alacaklardır.

Google Hesabımı nasıl aktif tutabilirim?

Hesabınızı aktif olarak tutmanın en kolay yolu en az iki yılda bir giriş yapmaktır. Google'da oturum açma işlemi yaptıysanız hesabınız etkin kabul edilmektedir ve silinmez.

Google Hesabınızı etkin tutmak için yapmanız gerekenler:

- Oturum açmak

- E-postayı okuyun veya gönderin

- Google Drive'ı kullanma

- YouTube videolarını izleyin

- Uygulamayı Google Play Store'dan indirin

- Google Arama'yı Kullanma

- Google ile Oturum Açma'yı kullanarak üçüncü taraf uygulamalarda veya hizmetlerde oturum açma

Google Hesapları aracılığıyla mevcut bir aboneliğe sahip olan kişiler de etkin hesap olarak kabul edilir.