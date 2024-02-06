Gmail Hesabınızı Kaybetmek İstemiyorsanız Dikkat: Google, Hesapları Silmeye Başlıyor!

Google, Gmail ve YouTube hesaplarınızı silmek için sizi uyarıyor: Google’ın yeni veri politikası nedir?

Google, 2024 yılında yürürlüğe girecek yeni bir veri politikası duyurdu. Bu politikaya göre, Google hesabınızı iki yıl veya daha uzun süre kullanmadığınız takdirde, hesabınız ve içindeki veriler silinebilir. Aynı şekilde, Google Drive, Gmail veya Google Fotoğraflar gibi belirli Google hizmetlerinde depolama alanınızın sınırını aştığınızda, verileriniz silinebilir.





Google, bu politikayı veri güvenliği ve depolama alanı yönetimi için uyguladığını söylüyor. Google, kullanıcılarına bu politikadan etkilenmemeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi veriyor.

Google hesabınızı ve verilerinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Google, hesabınızın veya verilerinizin silinmesini önlemek için aşağıdaki adımları izlemenizi öneriyor:

Google hesabınızı düzenli olarak ziyaret edin ve oturum açın. Böylece hesabınız aktif kalır.

Google Drive, Gmail veya Google Fotoğraflar gibi belirli Google hizmetlerinde depolama alanınızın sınırını aşmamaya dikkat edin. Eğer aşıyorsanız, gereksiz verileri silin veya daha fazla depolama alanı satın alın.

Google hesabınızda veri ve kişiselleştirme bölümüne gidin ve verilerinizi yedekleyin. Bunu yapmak için Google Hesabınızı Yönetin sayfasına gidin ve Verilerinizi indirin seçeneğini tıklayın. Ardından verilerinizi indirmek istediğiniz Google hizmetlerini seçin ve İndirme seçeneğini tıklayın.

Google, hesabınızın veya verilerinizin silinmeden önce size e-posta veya bildirim yoluyla uyaracak. Bu uyarıları dikkate alın ve gerekli önlemleri alın. Google hesabınızı ve verilerinizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır.