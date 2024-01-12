Gökbilimciler bir süpernovanın kara deliğe dönüşmesi gözlemlemiş olabilir!

Araştırmacılar, bir süpernovanın kara deliğe dönüşmesini gözlemlediklerini öne sürdü. İşte detaylar...

Gökbilimciler bir süpernovanın kara deliğe dönüşmesi gözlemlemiş olabilir!
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Bilim insanları, bilim tarihinde bir ilke imza atarak bir süpernovanın kara delik ya da nötron yıldızına dönüştüğünü görüntülemiş olabilirler. Bu kapsamda, bir süpernovanın yıldızlar ve kara delikler arasındaki kayıp halka olabileceği iddia edildi.

aksiyon.com.tr’ye göre, araştırmacılar, onlarca yıldır yıldızları kara deliklere ya da nötron yıldızlarına dönüştüren yıldızsal sürecin doğrudan gözlemsel kanıtlarını bulmayı hedefliyorları. Şimdi ise 2023’te belirlenen bir süpernovayı gözlemlerken, araştırmacılar böyle bir kanıt bulmuş olabilirler.

Bir yıldızın ömrünün sonuna gelindiğinde, füzyonu sürdürmek için gereken yakıt tükeniyor. Bu süreç yıldızların enerji üretmesini sağladığından, yakıtları bittiğinde dış malzemelerini fırlatmaya başlıyor ve yıldızın çekirdeği içe doğru çökerek sonunda bir kara deliğe veya nötron yıldızına dönüşen bir süpernova yaratıyor.

Şimdi ise araştırmacılar, ilk kez geçen yıl tespit edilen bir süpernovayı gözlemleyerek süpernovalar ve kara delikler arasındaki kayıp bağlantıyı keşfetmiş olabileceklerini iddia ediyorlar. SN 2022iji olarak bilinen süpernova, NGC 157 olarak bilinen spiral bir galakside patladı. Bilim insanları, hemen teleskoplarını olaya doğru çevirdiler ve ne olacağını görmek için gözlem yaptılar.

kara delik

SÜPERNOVA PATLAMASINDA BEKLENMEYEN DEĞİŞİKLİK

Gökbilimciler, yaşanan patlamanın sönmesini bekliyorlardı ama süpernovada periyodik değişiklikler görmeye başladılar. Süpernova, gözlemledikleri 200 gün boyunca her 12,4 günde bir daha parlak hale geliyordu ve ardından yavaş yavaş sönüyordu.

Ekip, gökbilimcilerin bir süpernova ışık eğrisinde birçok döngü boyunca tekrarlanan periyodik salınımları ilk kez gördüklerini söylüyor. Bu nedenle, süpernovalar ile kara delikler ve nötron yıldızlarının oluşumu arasında aradıkları eksik bağlantı olabileceğine inanıyorlar.

Bulgularını Nature dergisinde yayınlayan araştırmacılar, gelecekte yapılacak süpernova gözlemlerinin bu olası kayıp halka hakkında daha da fazla veri sağlayacağını ve evimiz dediğimiz evreni daha iyi anlamamızı sağlayacağını umuyorlar.

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