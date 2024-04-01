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Google, anonim aramalarda gizlilik ihlali kabul etti ve 5 milyar tazminat ödeyecek

Google, milyonlarca kullanıcının internette anonim modda yaptığı aramaların kayıtlarını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul etti.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 22:57
Google, anonim aramalarda gizlilik ihlali kabul etti ve 5 milyar tazminat ödeyecek

ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google, "anonim" modunda yapılan aramaların kaydedilmesi nedeniyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul etti.

California Kuzey Bölge Mahkemesi belgelerine göre, Google, anonim modda yapılan aramaların izinsiz olarak kaydedilmesi suçlamasıyla 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firmasıyla anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz veri kaydı nedeniyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti ve milyonlarca kullanıcının internet geçmişine ilişkin verileri silmeyi taahhüt etti.

Belgelere göre, bu anlaşma, teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini toplama ve kullanma şekilleri konusunda daha şeffaf ve hesap verebilir olmalarını sağlayacak tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor. Anlaşma, internet gizliliğinin korunması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Google, yaklaşık 4 yıl önce açılan davada, anonim tarama seçeneğini kullanan kullanıcıların etkinliklerini izleyerek kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

Bu gelişme, ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı iki ayrı tekelleşme davası açmasının ardından geldi.

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