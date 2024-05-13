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Google Apple'a meydan okudu! Yapamadığını o yapacak

Android platformunda bir süredir mevcut olan ve yapay zeka teknolojisiyle çalışan 'Circle to Search' özelliği, şimdi de iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 20:33
Google Apple'a meydan okudu! Yapamadığını o yapacak

Google, birkaç yıl önce Android platformuna, kullanıcıların fotoğraflar üzerinde bir daire çizerek nesneleri hızlıca tanımlayıp aratabilmelerini sağlayan 'Circle to Search' adında yenilikçi bir yapay zeka özelliği ekledi. Şirket şimdi bu kullanışlı özelliği iPhone cihazları için de sunmaya yönelik adımlar atıyor.

Android platformundaki beğenilen Circle to Search işlevi, artık Google Lens'in yeni bir kısayolu aracılığıyla iPhone cihazlarında da erişilebilir durumda. Google'ın gelişmiş görsel arama ve OCR teknolojileriyle güçlendirilen bu özellik, iPhone kullanıcılarının arama yapma şeklini iyileştirecek.

Circle to Search, yılın ilk aylarında sadece belirli Pixel ve Samsung cihazları için piyasaya sürüldü ve kullanıcıların görüntülerdeki nesneleri daire içine alarak hızlıca aramasına olanak tanıyor. Bu, kullanıcıların ekranın tamamına dokunmasına veya ekran görüntüsü almasına gerek kalmadan, istedikleri öğeleri kolayca bulmalarını sağlıyor.

Circle to Search

İphone'lara Circle to Search Özelliği Geliyor

Android'de, Circle to Search özelliğini etkinleştirmek için ana ekran tuşuna basılı tutmak yeterli. Ancak iPhone'da bu özellik doğrudan bulunmamakla birlikte, Google, iOS'un özelliklerinden yararlanarak benzer bir fonksiyonu entegre etti. Şimdi, Google uygulaması, iPhone'un arka kısmına yapılan dokunuşla aktive edilen "Ekran görüntüsü ile ara" özelliğine sahip.

Bu özelliği ayarlamak oldukça kolaydır. Kullanıcılar, iPhone'un Erişilebilirlik ayarlarından, cihazın arkasına iki ya da üç kez dokunarak Google Lens'i hızlı erişim için ayarlayabilirler. Böylece, cihazın arkasına dokunarak ekran görüntüsü alabilir ve doğrudan Google Lens ile görsel arama yapabilirsiniz.

Bu yenilik sayesinde, iPhone kullanıcıları da Google'ın Circle to Search özelliğinden, Lens uygulamasına geçiş yapmadan, sadece bir dokunuşla yararlanabilirler. Bu pratik yöntemle, metinleri kopyalayabilir ve görsel aramalar yapabilirsiniz.

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