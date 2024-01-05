Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor!

Chrome’da üçüncü taraf çerezlere tümüyle son vermeyi amaçlayan Google, bu konuda ilk adımı attı. Google, yıl sonu çerezleri ortadan kaldırmayı planladığını açıklayarak ‘İzlenme Koruması’ özelliğini sunmaya başladı.

Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor!
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2023’ün sonlarında Google, Chrome’da üçüncü taraf çerezlerini tamamen ortadan kaldırma düşüncesine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaştı. Planın ilk büyük adımı geldi ve bu kapsamda, Chrome kullanıcılarının yüzde 1'ine İzlenme Koruması'nı sağlanmaya başlandı.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Privacy Sandbox'ın Başkan Yardımcısı Anthony Chavez'in yaptığı açıklamada, İzleme Koruması’nın varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerine internet sitesi erişimini kısıtlayarak siteler arası izlemeyi kısıtlayacağını belirtti.

Çerezler, sitelerin daha önce girdiğiniz her türlü verileri kaydetmek ve tarama etkinliğini izlemek için kullanılıyor.

google chrome

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRILIYOR

Çerezler yararlı olabilse de aynı zamanda gerçek bir gizlilik problemi de yaratıyor. Privacy Sandbox’ın hedefinin, kullanıcıya ilgili reklamlar sunarken veri toplamak için daha güvenli ve özel yollar bulmak olduğu açıklandı. Tarayıcı için bu yeni özellik bu yönde atılmış bir adım olacak.

Google, yıl sonundan önce Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini tamamen kaldırmayı planlıyor. Öte yandan, milyonlarca Chrome kullanıcısı rastgele seçilecek ve Google, uygulamanın sorunsuz ilerlemesini sağlamak için internet geliştiricileriyle birlikte çalışacak.

Ziyaret ettiğiniz bir site yüklenmezse veya üçüncü taraf çerezleri olmadan düzgün çalışmazsa, Chrome adres çubuğunda size söz konusu internet sitesi için çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunacak.

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