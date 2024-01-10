Google Chromecast’e iki yeni güncelleme: TikTok ve kablosuz kulaklık desteği!

Google, kablosuz kulaklık ve hoparlör desteğinin yanında uygulama ve cihazlarda genişletilmiş Chromecast desteğini paylaştı. Bu kapsamda, kullanıcılar, TikTok paylaşımlarını Chromecast TV'lerde yayınlayabilecek.

Ayrıca, Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtılan yepyeni TV setleri de dahil olmak üzere yerleşik Chromecast özelliklerine sahip daha fazla cihaz olacak.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Fast Pair gelecek ay Google TV ile Chromecast'e gelecek. Bu özellik, Bluetooth özellikli cihazları çeşitli cihazlara kolayca bağlamanızı sağlacak.. Android ve Chromebook'ların yanı sıra Fast Pair artık Google TV'li Chromecast'i ve diğer Google TV ürünlerini de destekleyecek.





KULAKLIKLAR VEYA HOPARLÖRLER İLGİLİ CİHAZLA EŞLEŞTİRİLEBİLECEK

Fast Pair kullanılabilir olduğunda, daha iyi ses için kulaklıklar veya hoparlörler ilgili cihazla eşleştirilebilecek.

Ayrıca, Google TV'li Chromecast kullanıcıları TikTok videolarını yayınlayabilecek. Uygulama, yakında canlı video yayınını da destekleyecek.

Bu yıl daha fazla cihaz Chromecast ile birlikte gelecek. Listede LG'nin 2024 TV setleri, Hisense'in 2024 ULED ve ULED X Serisi ve TCL Q Class ve QM7 serileri yer alıyor. Bunların hepsi CES 2024'te duyuruldu.