Google Haritalar'a hayat kurtaran özellik geliyor

Mobil uygulamalarda güncellemeler yapılırken üzerinde çalışmalar yapılan Google, çevrim içi navigasyon uygulaması haritalar bölümünde yeilikler yapıldı. Android sürümüne eklenen hava durumu özelliğiyle beraber kullanıcıların hoşuna gidecek özellikle beraber yeni detaylar eklendi.



GOOGLE HARİTALAR BİNA GİRİŞ GÖSTERGESİ

Google haritalar üzerinde navigasyon başlatılarak daha önce ziyret edilmeyen bir yere ilk defa gidildiğinde binanın ana giriş kapısını bulmak zor olurken kısıtlama getirildi. Can sıkıcı bir hal alan bu durum üzerine Google Haritalar gerekli özelliği kullanıma geçildi.





Google haritalar uygulamasında binanın ana giriş kapısında gösterecek olan özellikler eklendi. Ev bir yana otel ve mağaza gibi büyük yerlerde özellikler ortaya çıkarak özellikle kapılar, yeşil arka planlı, ok şeklini içeren dair olarak gösterilmektedir.



Gelen bilgiler üzerine Google Haritalar özelliğiyle beraber test aşamasında olurken ABD'nin New York, Las Vegas ve San Francisco bölgelerinde binalarında giriş kapılarının gösterdiği bildirildi. Özellikle kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında şimdilik kesin bilgi söz konusu değildir.

