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Google’ın ChatGPT’ye meydan okuyacak güncellenmiş yapay zekâ modeli Gemini 1.5 ile ilgili bilinmesi gereken her şey!

Google'ın OpenAI'ye meydan okuması planlanan yükseltilmiş yapay zekâ modeli Gemini 1.5 hakkında neler biliniyor? Bilinmesi gereken detaylar neler? İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:22
Google’ın ChatGPT’ye meydan okuyacak güncellenmiş yapay zekâ modeli Gemini 1.5 ile ilgili bilinmesi gereken her şey!

Google, büyük teknoloji şirketleri ve yeni girişimler arasında şiddetli bir rekabet yaratan yapay zekâ savaşında çıtayı yükseltti.

Ana şirket Alphabet Inc'in sahibi olduğu teknoloji devi, Gemini 1.5 adı verilen yeni bir büyük dil modeli ya da LLM üzerinde çalıştığını duyurdu. The Verge'ün haberine göre, bu teknolojinin ilk sürümü olan Gemini 1.5 pro, erken test için yakında piyasaya sürülecek.

Gemini 1.5'te, yeni teknolojideki iyileştirmeler orijinal Gemini'nin yapabildiklerinin çok ötesinde. İşte şu ana kadar bilinen her şey...

Gemini 1.5, MoE olarak da bilinen "uzmanların karışımı" adı verilen bir uzmanlaştırma tekniği sayesinde daha hızlı ve daha verimli olmayı vaat ediyor. Gemini'nin MoE'si, her sorgu aldığında tüm modeli çalıştırmak yerine, iyi bir yanıt üretmek için işlem gücünün yalnızca ilgili kısımlarını kullanabiliyor.

Bir yapay zekâ modelinin gücü, bilgiyi işlemek için kullanılan yapı taşlarından oluşan bağlam penceresi tarafından belirleniyor. Bunlar kelimeler, görüntüler, videolar, ses veya kod içerebilir. YZ dünyasında bu yapı taşları token olarak biliniyor.

Orijinal Gemini 32 bin jetona kadar çalışabiliyordu. Ancak Gemini 1.5 Pro'nun bağlam penceresi kapasitesi 1 milyon jetona kadar çıkabiliyor. Google'ın blog yazısına göre bu, yeni LLM'nin önceki sürümden daha fazla veriyi analiz edebileceği anlamına geliyor: 1 saatlik video, 11 saatlik ses, 30 bin satırdan fazla kod içeren kod tabanları veya 700 binden fazla kelime.

gemini

TESTLERİN YÜZDE 87'SİNDE ÖNCEKİ MODELLERDEN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Şirket, yeni yapay zekâ modelini öncekilere karşı test ederken, Gemini 1.5 Pro'nun Google'ın kullandığı kıyaslama testlerinin yüzde 87'sinde önceki modellerden daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Ayrıca Gemini 1.5, "samanlıkta iğne aramak" şeklinde tabir edilen test sırasında bir milyon jeton uzunluğundaki veri bloklarında küçük bir metin parçasını yüzde 99 oranında bulabildi.

Gemini 1.5 ayrıca, kullanıcının sorgularını ince ayarlamak için çok fazla zaman harcamasına gerek kalmadan süper uzun sorgulardan iyi yanıtlar üretme konusunda da daha iyi hale geliyor. Google, test uzmanlarının Gemini 1.5'e belirsiz bir dil için bir dilbilgisi kılavuzu verdiklerini ve LLM'nin metni insan öğrenmesine benzer bir düzeyde İngilizceye çevirebildiğini söyledi.

Yapay zekâ güçlendikçe, teknolojinin silahlanmadan aldatmaya kadar güvenlik konularındaki rolüne ilişkin endişeler de artıyor. Google, Gemini 1.5'i piyasaya sürerken, daha geniş çapta piyasaya sürülmesine yeşil ışık yakmak için kapsamlı etik ve güvenlik testlerinden geçtiğini söylüyor. Teknoloji şirketi, yapay zekânın güvenlik riskleri üzerine araştırmalar yürüttü ve olası zararları azaltmak için teknikler geliştirdi.

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