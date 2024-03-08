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Google'ın eski mühendisi yapay zeka verilerini çaldı

Google üzerine yapay zeka kaosu yaşanırken eski mühendislik firması önemli bilgilerin çaldığına dair suçlandı. İşte gündemde yer alan iddiaların detayları...

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:46
Google'ın eski mühendisi yapay zeka verilerini çaldı

Son zamanlarda veri sızdırma, çalma gibi sorunlar yaşanırken büyük şirketlerin korkulu rüyası haline gelinirken geçtiğimiz aylarda buna benzer Meta'nın başında yaşanan olay dikkatleri çekti. Google mühendisi şirketin çok gizli yapay zeka verilerini çalmakla suçlandı.

Çin ve Amerikan yerel basınından gelen haberler doğrultusunda Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding Kaliforniya’da 4 ayrı suçlamadan ötürü suçlanırken geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklanma kararı çıkartıldı. Konu hakkında görüşmeler devam edilirken gerilim devam etmesi üzerine Çin basınında şahsın elinde Google’a ait olduğu bildirilen çok gizli yapay zeka verileri yer almaktaydı.
google yapay zeka
Çalındığı öne sürülen Google verilerine yapay zeka modellerini barındırmak ve eğitmek için tercih edilen bilgi işlem veri merkezlerinin altyapısı üzerine bilgiler bulunmaktadır. Google'de çalınan verilerle beraber geniş yelpazeye bakılarak soruşturma başlatıldı.

Çarşamba günü tutukluluğu çıkan Çinli Ding, 2019 senesinde Google'de işe alınırken asıl görevi ce sorumluluğu ise yapay zeka üzerinde modellerin geliştirilmesi olarak görüldü. Google tarafından bildirilen yapılırken Leon Ding 2022 senesiyle beraber gizli dosyalar Google hesabına aktarımlar başlatıldı.

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