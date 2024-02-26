Google'ın MWC 2024'te duyurduğu 7 heyecan verici Android güncellemesi neler?

Teknoloji şirketleri genellikle Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) donanım ve yazılım dahil olmak üzere en son mobil yenilikleri için bir lansman noktası olarak görüyor. Android kullanıcıları için Google bu hafta tam da bunu yapıyor ve Android telefonlarını, tabletlerini, Wear OS akıllı saatlerini ve hatta Android Auto deneyimini geliştirmek için çeşitli yeni özellikler duyuruyor.

Peki, Google’ın MWC’de duyurduğu 7 Android güncellemesi neler? İşte merak edilenler...

1. Gemini'a doğrudan Google Mesajlar'dan erişin

Gemini aklınıza gelebilecek hemen her durum için yüksek kaliteli metinler üretebildiğinden, sizin için metinler yazması için onu zaten kullanıyor. Bunları sohbet robotundan kopyalayıp Google mesajlarınıza yapıştırıyor olabilirsiniz. Artık istediğiniz yardımı doğrudan Google Mesajlar uygulamanızdan alabilirsiniz.

2. Daha güvenli sürüş için Android Auto'da yapay zekâ

Arabanızda bir akıllı telefon yansıtma sistemi olması sürüş için ne kadar yararlı olsa da, metin mesajlarını okumak ve yanıtlamak gibi bazı faaliyetler hâlâ dikkat dağıtıcı oluyor veya güvenli sürüş için optimize edilmiyor. Google bu sorunu, siz yola odaklanmışken uzun metinleri ve yoğun grup sohbetlerini özetleyebilen ve ilgili yanıtlar önerebilen yapay zekâyı Android Auto'ya uygulayarak çözmeye çalışıyor. Örneğin, doldurulmuş seçeneklerden birine dokunarak tahmini varış zamanınızla ilgili önerilen bir yanıt gönderebilirsiniz.

3. Yeni erişilebilirlik özellikleri

Görme engelli ve az gören toplulukların üyeleri artık Lookout aracılığıyla fotoğrafların ve çevrim içi görüntülerin otomatik olarak oluşturulan yapay zekâ açıklamalarını duyabilecek. Google ayrıca, kullanıcıların sadece telefonlarını doğrultarak çevrelerindeki alanı keşfetmelerine yardımcı olan Google Haritalar'daki Lens için gelişmiş ekran okuyucu desteği de ekliyor. Kullanıcılar kameralarını da gösterebilirler ve TalkBack, yer adları, çalışma saatleri, derecelendirmeler ve yol tarifleri gibi ilgili bilgileri yüksek sesle okuyacak.





İŞTE DİĞER ANDROİD GÜNCELLEMELERİ

4. Google Dokümanlarınızı el yazısı notlarla işaretleyin

Bazen Google Dokümanlar'a yorum eklemek, hızlı bir not yazmak kadar verimli olmayabiliyor. Fakat artık bir Android telefon veya tablet ile bunu yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, farklı kalem renkleri ve vurgulayıcılar gibi çeşitli işaretleme aracı seçenekleriyle istediğiniz açıklamayı yapmak için parmağınızı veya ekran kaleminizi kullanmak.

5. Spotify için yeni döküm kontrolleri

Android cihazlar bir süredir YouTube Music oynatılırken kilit ekranında hızlı cihaz değiştirmeyi destekliyordu. Şimdi aynı özellik Spotify'a da geliyor. Yeni bir çıkış değiştirici, kulaklıklarınızda, akıllı hoparlörlerinizde, TV'nizde ve daha fazlasında dinleme arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayacak.

6. Farklı giyilebilir cihazlardan alınan fitness verilerini tek bir yerde görüntüleyin

Android'de Health Connect aracılığıyla yeniden tasarlanan Fitbit uygulaması, AllTrails, Oura Ring ve MyFItnesssPal dahil olmak üzere farklı giyilebilir cihazlardan ve uygulamalardan gelen verilerinizi tek bir yerde görüntülemenizi sağlıyor.

Bağlı uygulamalardan gelen verilere "Siz" sekmesinden erişilebilecek. Health Connect uyumlu uygulamalardan toplanan egzersiz, adım ve yakılan kalori gibi tüm verilerinize "Bugün" sekmesinden erişebilirsiniz.

7. İşe gidip gelenler düşünülerek Wear OS güncellemeleri

Wear OS'e gelen büyük değişiklik en çok işe gidip gelenlere ve sık seyahat edenlere fayda sağlayacak. Artık kullanıcılar, Google Cüzdan'daki biniş kartlarına ek olarak, daha sorunsuz bir seyahat deneyimi için pusula rehberli yol tariflerine doğrudan saatlerinden erişebilecek. Gerçek zamanlı kalkış takibi de dahil olmak üzere, Google Haritalar için toplu taşıma yol tarifleri de Wear OS'ye geliyor.