Google’ın reklam gelirleri düşünce Alphabet 110 milyar dolar kaybetti!

Alphabet hisseleri, yatırımcıların Google'ın sahibi için reklam gelirlerinin Wall Street'in beklentilerinin altında kaldığını gösteren bir kazanç raporuna tepki göstermesiyle çarşamba günü düştü.

Hisse senedi açılış zilinden kısa bir süre sonra yüzde 6 değer kaybetti ve bu düşüş, piyasa değerinden yaklaşık 110 milyar dolar sildi.

Alphabet'in kayıpları, salı günü 2023 yılının son üç ayına ilişkin kazançlarını açıklamasının ardından geldi.

Refinitiv anketine göre, hisse başına 1,64 dolar kâr ve 86,3 milyar dolar gelir analistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti, ancak 65,5 milyar dolarlık reklam gelirleri Wall Street'in tahmin ettiği 66 milyar doların biraz altında kaldı.

Şirket, ChatGPT rakibi Gemini'yi aralık ayında piyasaya sürdü ve iş modelini teknoloji etrafında yeniden odaklamak amacıyla bu ayın başlarında binlerce çalışanını işten çıkardı.





“GEMİNİ DÖNEMİNE GİRERKEN EN İYİSİ HENÜZ GELMEDİ”

Salı günkü sonuçlar, Google Cloud bölümünün gelirlerinin 31 Aralık'a kadarki üç aylık dönemde bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak beklenenden daha iyi bir rakam olan 9,2 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Pichai, "Search’de süregelen güçten ve YouTube ile Bulut'un artan katkısından memnunuz. Bunların her biri yapay zekâ yatırımlarımızdan ve inovasyonumuzdan şimdiden faydalanıyor. Gemini dönemine girerken, en iyisi henüz gelmedi” dedi.

Ancak analistler, reklamcılığın Alphabet'in toplam gelirinin yüzde 80'ini oluşturduğunu, bu nedenle beklenenden daha zayıf büyümenin hissedarları ürküttüğünü söyledi.

Online aracı kurum XTB'den Kathleen Brooks, "Reklam gelirleri beklenenden daha zayıftı ve Google özünde yapay zekâ alanına girme hedefleri olan bir reklam şirketi olarak görülüyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra hisse fiyatının düşmesinin nedeni de bu, zira piyasanın büyük teknoloji firmalarının kazançlarını kaçırmasına pek tahammülü yok" diye konuştu.

Ancak Alphabet hisseleri son 12 ayda yüzde 50'den fazla artış gösterdi ve salı gününü 153 dolardan kapattı.