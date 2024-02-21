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Google'ın yeni aracı müşteri hizmetleri aramalarını çok daha basit hale getiriyor!

Google, kullanıcıların bir firmanın müşteri hizmetlerine bağlanmaları gerekmesi halinde günlük işlerine devam ederken kullanıcı yerine beklemeyi sağlayan yeni aracını tanıttı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:09
Google'ın yeni aracı müşteri hizmetleri aramalarını çok daha basit hale getiriyor!

Hemen herkesin günümüzde en çok şikayet ettiği konuların başında bir konu için herhangi bir firmanın müşteri hizmetlerini aradığımızda yarım saate kadar varabilen bekleme süreleri geliyor. Bu kapsamda, Google ise siz gününüze devam ederken sizin için müşteri hizmetlerinde beklemede kalabilen yeni bir özelliğini duyurdu.

Google, kısa bir süre önce ABD'deki Search Labs kullanıcıları için yeni bir özellik ekledi. Google'ın Search Labs programına kayıtlıysanız, Search Labs internet sitesinde "Canlı Bir Temsilciyle Konuşun" adlı yeni bir deneme kullanıma sunuldu.

Bu özelliği kullanmak için öncelikle Search Labs'de etkinleştirmek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, Google'da desteklenen işletmelerden birini arayın ve sayfanın üst kısmına yakın bir yerde "Canlı bir temsilciyle konuşun" özelliğini arayın.

"Arama talep et" butonuna dokunduğunuzda Google tahmini bir bekleme süresi sunacak ve aramanın nasıl gerçekleşeceğini açıklayacak. Ardından sizden arama nedeninizi ve size ulaşılabilecek geçerli bir telefon numarası vermeniz istenecek. Google daha sonra destek hattını arayacak, bekleme süresi kadar bekler ve ardından canlı bir temsilci telefonu açtığında sizi arayacak.

google

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

İşte 20 Şubat 2024 itibarıyla ABD’de desteklenen tüm işletmeler:

Havayolları: Alaska Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit Airlines, United Airlines

Perakende satış: Best Buy, Costco, GameStop, The Home Depot, Walmart

Hizmetler: ADT, DHL, FedEx, Grubhub, Instacart, Securus Technologies, StubHub, UPS, Atık Yönetimi, Zelle

Sigorta: Esurance,

Bu özellik şu anda iOS ve Android'deki Google uygulamasının yanı sıra masaüstü için Chrome'da da mevcut.

Öte yandan, bu özelliğin Türkiye’de ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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