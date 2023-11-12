Google o hesapları tek tek buldu: Gmail hesapları kapatılıyor

Google, kullanılmayan Gmail hesapları için kötü bir haber açıkladı. Üç aylık bir süre içinde bu hesapların kapatılacağını bildiren Google, milyonlarca boş Gmail hesabından kurtulacak. Google'ın yeni politikasının detayları şu şekilde:

Google, milyonlarca kullanıcıya e-posta hizmeti sunan Gmail aracılığıyla hizmet veriyor. Bu mail adresleri, Google'ın diğer hizmetlerine erişim sağlama amacını taşırken, ücretsiz olmaları sürekli hesap oluşturulmasını mümkün kılıyor.

Birçok kişi, Gmail hesabı açtıktan sonra kullanıcı adını veya şifreyi unutabiliyor. Bu nedenle açılıp kullanılmayan milyonlarca Gmail hesabı olduğunu açıklayan Google, bu hesaplar için yeni bir çözüm getiriyor. Google, kullanılmayan bu mail hesaplarını artık kapatacak.





Google, aktif olmayan mail hesapları için üç aylık bir süre belirledi. Kararın Aralık 2023'te yürürlüğe gireceğini açıklayan Google, kullanılmayan hesapları "iki yıl boyunca giriş yapılmamış hesaplar" olarak tanımlıyor ve bu hesapların kapatılmasıyla birlikte belgelerin, fotoğrafların ve videoların kalıcı olarak silineceğini bildiriyor.

Şu anda Google, sadece bir uyarı mesajı gönderiyor. Kapatılma riski taşıyan Gmail hesapları için kurtarma maillerine şimdiden uyarı metinleri gönderilmiş durumda. Güvenlik açısından önemli bir adım atan Google, insanların uzun süredir kullanmadığı bu hesapları silerek hesapların başkalarına geçme olasılığını sıfıra indiriyor.

Siz Google'ın bu yeni adımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de açıp daha sonra hiç giriş yapmadığınız bir mail hesabınız var mı? Cevaplarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.