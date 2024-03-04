Bist 100
9.008,85 0%
DOLAR
31,53 0,52%
EURO
34,23 0,52%
ALTIN
2.100,71 0,49%

Google, şifrenizi aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verecek

Google Şifre Yöneticisi yeni bir özellik ile şifrelerinizi aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verecek. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:19
Google, şifrenizi aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verecek

Google, Şifre Yöneticisi'nde kullanıcılarına daha fazla kolaylık sunmak adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, parolalarınızı aile üyelerinizle paylaşmanıza izin verecek. Chrome ve Google Play Hizmetleri için geçerli olacak bu yeni özellik, şifre yönetimi konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak.

Şifre Yöneticisi uygulamasına eklenen bu paylaşım özelliği, kullanıcıların aile üyeleriyle şifrelerini güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, öncelikle Chrome şifre yöneticisinin masaüstü sürümünde keşfedildi ve daha sonra benzer bir özellik Google Play Hizmetleri güncellemesinin kodlarında bulundu.

google

Şifre paylaşımı özelliği aktifleştirildiğinde, kullanıcılar şifre yöneticisi uygulamasında kayıtlı olan hesaplar için "Paylaş" düğmesini görecekler. Bu butona tıkladıklarında, giriş bilgilerini aile grubu ayarları aracılığıyla aile üyeleriyle paylaşma imkanına sahip olacaklar.

Paylaşılan şifreler, daha fazla güvenlik sağlamak adına yalnızca diğer aile grup üyeleri tarafından erişilebilecek. Ayrıca, kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra hangi web sitesi için kullanılabileceğini bildiren bir araç ipucu da kullanıcılara sunulacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, Android ve Chrome kullanıcıları için şifre yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıracak gibi görünüyor. Google, bu yeni özellikle parola paylaşımını direkt olarak kendi ekosistemine dahil ederek, üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırma hedefini güdüyor. Bu sayede SMS veya e-posta gibi dış kaynaklara olan güvenlik riskleri de en aza indirilecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ta eski mesajları önünüze serecek bomba özellik
2
Steam Deck'in rakibi MSI Claw ön siparişe açıldı
3
Google, şifrenizi aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verecek
4
Türkiye'nin en çok satan Redmi modeli HyperOS güncellemesi aldı
5
Oppo kullananlar dikkat: ColorOS 14 alacak modeller açıklandı
6
Steam'da 400 TL'lik oyun bedava oldu!
7
Spotify'ın bu özelliğini kullananlara kötü haber: Ücretli olacak

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak