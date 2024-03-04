Google, şifrenizi aile üyeleriyle paylaşmanıza izin verecek

Google, Şifre Yöneticisi'nde kullanıcılarına daha fazla kolaylık sunmak adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, parolalarınızı aile üyelerinizle paylaşmanıza izin verecek. Chrome ve Google Play Hizmetleri için geçerli olacak bu yeni özellik, şifre yönetimi konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak.

Şifre Yöneticisi uygulamasına eklenen bu paylaşım özelliği, kullanıcıların aile üyeleriyle şifrelerini güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, öncelikle Chrome şifre yöneticisinin masaüstü sürümünde keşfedildi ve daha sonra benzer bir özellik Google Play Hizmetleri güncellemesinin kodlarında bulundu.





Şifre paylaşımı özelliği aktifleştirildiğinde, kullanıcılar şifre yöneticisi uygulamasında kayıtlı olan hesaplar için "Paylaş" düğmesini görecekler. Bu butona tıkladıklarında, giriş bilgilerini aile grubu ayarları aracılığıyla aile üyeleriyle paylaşma imkanına sahip olacaklar.

Paylaşılan şifreler, daha fazla güvenlik sağlamak adına yalnızca diğer aile grup üyeleri tarafından erişilebilecek. Ayrıca, kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra hangi web sitesi için kullanılabileceğini bildiren bir araç ipucu da kullanıcılara sunulacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik, Android ve Chrome kullanıcıları için şifre yönetimini büyük ölçüde kolaylaştıracak gibi görünüyor. Google, bu yeni özellikle parola paylaşımını direkt olarak kendi ekosistemine dahil ederek, üçüncü taraf araçlara olan ihtiyacı ortadan kaldırma hedefini güdüyor. Bu sayede SMS veya e-posta gibi dış kaynaklara olan güvenlik riskleri de en aza indirilecek.