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Google ve Apple Andorid 15 için bir oldu

Google ve Apple, Android 15'in tanıtımı için güçlerini birleştirdi! Yeni güncelleme, Cihazımı Bul özelliği için devrim niteliğinde bir yenilik getiriyor. Artık kayıp Android akıllı telefon ve tabletlerin bulunması daha kolay olacak. Google, Cihazımı Bul servisini genişleterek, kullanıcıların kapalı veya internete bağlı olmayan cihazlarını dahi izleyebilmesini sağlayacak. İşte tüm ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:07
Google ve Apple Andorid 15 için bir oldu

Google, Cihazımı Bul hizmetini genişleterek, kayıp Android akıllı telefon ve tabletlerin bulunmasını kolaylaştırmayı planlıyor. Yeni bilgilere göre, bu genişletilmiş özellik sayesinde artık cihazlar kapalı olduğunda veya internete bağlı olmadıklarında bile bulunabilecek.

Android 15, bu genişletilmiş özelliği destekleyerek çevrim dışı takibi mümkün kılacak. Google, 14 Mayıs'ta düzenleyeceği Google I/O 2024 geliştirici konferansında bu yeni özelliği duyurmayı planlıyor. Android Açık Kaynak Projesi'nde bulunan kod parçaları, Google'ın bu özelliği test ettiğini ve Android 15 ile birlikte kullanıma sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

 

ANDROID 15, CİHAZIMI BUL İÇİN ÇEVRİM DIŞI DESTEK SUNUYOR: İŞTE DETAYLAR!

Google, Cihazımı Bul hizmetini genişleterek, kayıp Android akıllı telefon ve tabletlerin bulunmasını kolaylaştırmayı planlıyor. Yeni bilgilere göre, bu genişletilmiş özellik sayesinde artık cihazlar kapalı olduğunda veya internete bağlı olmadıklarında bil

Google, 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği Google I/O 2024 geliştirici konferansında, Android 15'in özelliklerinden biri olan genişletilmiş çevrim dışı cihaz takibi özelliğini duyuracak. Bu yeni özellik, Android cihazlarının kaybolması durumunda bile bulunmasını sağlayacak.

Cihazımı Bul özelliği, telefon kapalı olsa bile düşük güçlü Bluetooth sinyallerini kullanarak çalışacak. Bu sinyaller, Cihazımı Bul ağındaki diğer cihazlar tarafından algılanacak ve kayıp telefonun son konumu sahibine iletilerek bulunması sağlanacak.

Ancak, bu özelliğin tüm Android 15 alan cihazlarda çalışmayacağı belirtiliyor. Sürekli Bluetooth taraması için bazı donanım değişikliklerinin gerekli olduğu için, başlangıçta yalnızca Pixel 9 ve Pixel 8 serisi cihazlarda kullanılabilecek.

Google, Cihazımı Bul özelliğini çevrim dışı takibi kapsayacak şekilde genişletmekte gecikti. Bu durum, Apple'ın benzer bir teknoloji üzerinde çalışmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak, Google'ın, Bluetooth sinyallerini kullanarak platformlar arası eşya takibi standardı üzerinde çalıştığı ve bu teknolojiyi Android'e entegre edeceği biliniyor.

Zaman çizelgesi tutarsa, Android 15'in bu özelliği Ekim ayında piyasaya sürülecek Pixel 9 serisiyle birlikte kullanıma sunulacak.

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