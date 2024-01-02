Google, yapay zekâ sohbet robotu Bard’ı kullanıcılarının isteklerine göre şekillendirecek!

Google, yapay zekâ sohbet robotu Bard’ı 2024’te geliştirmek ve kullanıcılarının arzuladığı bir uygulama konumuna getirmek için bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "2024 yılında Bard'da ne gibi değişiklikler ve yeni özellikler görmek istediğinizi öğrenmek isteriz” denildi.

Gelen çağrının ardından kullanıcılar Bard’da görmek istedikleri özellikleri tek tek yazmaya başladı.

Bazı kullanıcılar, telefonlarda Bard'ı bir uygulama olarak kullanmak istediğini dile getirdi. Daha önce duyurulduğu kadarıyla, Google'ın çözümü Android ve iOS'ta Bard ile Asistan (AWB) olacak.

Eğer sizin de yeni yılda Google Bard’da görmek istediğiniz özellikler varsa buradan isteklerinizi Google’a iletebilirsiniz.





GOOGLE BARD NEDİR?

Google Bard, doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanarak insan konuşmalarını simüle etmek için Google tarafından tasarlanmış yapay zekâ destekli bir sohbet robotu aracıdır. Bard, Google aramayı desteklemenin yanı sıra, kullanıcı sorularına gerçekçi, doğal dil yanıtları sağlamak için web sitelerine, mesajlaşma platformlarına veya uygulamalara entegre edilebilir.