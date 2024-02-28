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Google yapay zekâyı kullanan yayıncılara binlerce dolar kazandırıyor!

Google'ın yayıncılara yapay zekâsını kullanarak hikâye yazmaları için binlerce dolar ödüyor. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:04
Google yapay zekâyı kullanan yayıncılara binlerce dolar kazandırıyor!

Google, bazı yayıncılarla sessiz sedasız sözleşmeler yaparak yeni yapay zekâ teknolojilerini kullanarak haber yayınladığı öğrenildi. Yılda on binlerce dolarlık olduğu belirtilen anlaşmalar, medya okuryazarlığı projelerini, doğruluk kontrol araçlarını ve haber odaları konusunda diğer kaynakları finanse eden 6 senelik bir program olduğu bilinen Google News Initiative'in (GNI) bir parçası gibi görünüyor. Fakat üretken yapay zekâ yayıncılık teknolojilerine geçiş, Google için yeni ve muhtemelen tartışmalı bir gelişme olacak.

Adweek'te yer alan bir habere göre, program şimdilik "bir avuç" küçük yayıncıyı kapsıyor. Adweek'in haberine göre, beta araçları, devlet kurumları ve komşu haber kuruluşları gibi diğer kuruluşlarca yakın zamanda paylaşılan verileri indeksleyerek ve daha sonra bunları yeni bir makale şeklinde özet geçip yayınlayarak, yetersiz kaynaklara sahip yayıncıların daha verimli bir şekilde toplu içerik üretmesine imkân veriyor.

Sözleşme çerçevesinde yayıncılara tam olarak ne kadar ödeme gerçekleştirildiği bilinmese de Adweek bunun senelik "5 rakamlı bir meblağ" olduğunu ifade ediyor. Karşılığında medya ajanslarının bu teknolojileri kullanarak günde minimum 3 haber, haftalık bir bülten ve aylık bir pazarlama kampanyası paylaşmayı kabul ettikleri aktarılıyor.

Programdaki yayıncıların yapay zekâ kullanımlarını ifşa etmeleri gerekmediği gibi, bir araya getirilen internet siteleri de içeriklerinin başka sitelerde yapay zekâ ile yazılmış hikâyeler üretmek amacıyla kullanıldığı hususunda bilgilendirilmiyor. Yapay zekâ tarafından üretilen metnin, insan editörlerin yayınlamadan önce içeriği analiz etmesini sağlamak amacıyla metnin her bölümünün güvenilirliğini belirtmek için renk kodlu bir sistem kullandığı belirtiliyor.

google

YAPAY ZEKÂ GAZETECİLİĞİN YERİNİ ALACAK

Şirket, Adweek'e yaptığı açıklamada basın mensuplarına işlerinde yardım edecek yapay zekâ destekli araçlar sunma potansiyeline sahip fikirleri keşfetmenin ilk adımlarında olduğunu aktardı. Sözcü, yapay zekâ teknolojilerinin basın mensuplarının haber yapma ve doğruluğunu kontrol etme konusundaki temel rolünün yerini almasının amaçlanmadığını ve alamayacağını da sözlerine ekledi.

Google'ın bu anlaşmadan ne elde ettiği bilinmiyor. Fakat bu şirket haber merkezlerine özel araçları kullanmaları için ödeme yapan ilk teknoloji şirketi olmayacak. Bu anlaşma, Facebook'un 2016 yılında canlı video içeriği oluşturmak için yayıncılarla yaptığı anlaşmalarla bazı benzerlikler taşıyor. Sosyal medya şirketi, yeni ortaya çıkan video platformunu güçlendirmek için yayıncılara milyonlarca dolar ödediği için manşetlere çıkmış ve bunun sonucunda düzinelerce medya kuruluşu "videoya dönmeyi" tercih etmişti.

Bu anlaşmalar daha sonra Facebook'un bu tür içeriklerin izlenme sayısını yanlış hesapladığını fark etmesinin ardından yok oldu. Sosyal ağ kısa bir süre sonra canlı video anlaşmalarına son verdi ve o zamandan beri algoritmasını daha az haber içeriği önerecek şekilde değiştirdi. Bazı tahminlere göre, medya endüstrisinin "videoya dönüşü" yüzlerce gazetecinin işine mal oldu.

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