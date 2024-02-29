GTA 6 bekleyenlere şok: Büyük değişiklik yapılacak

Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme sürecinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Uzaktan çalışma sistemine son verme kararı alarak, çalışanlarını nisan ayından itibaren ofise çağırdı. Bu kararın GTA 6'nın geliştirme sürecine nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu.

Covid-19 pandemisi ile birlikte pek çok şirket uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmıştı. Ancak Rockstar Games, ofisten çalışma düzenine geri dönme kararı aldı. Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe'nin çalışanlara gönderdiği e-postada, nisan ayından itibaren yüz yüze çalışma düzenine geçileceği duyuruldu. Kolbe, bu kararın üretkenliği artırma ve güvenlik için alındığını belirtti.





GTA 6'nın geliştirme sürecine etki etmesi muhtemel. Çalışanların ofise geri dönmesiyle birlikte ortamın adaptasyon süreci ve yeni çalışma düzenine alışma süreci göz önüne alındığında, sürecin hızlanması bekleniyor. Bu değişikliğin, oyunun çıkış tarihine ve kalitesine nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek.

GTA 6'nın beklentileri oldukça yüksek. Oyunda, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakter merkezde olacak. Hikaye, bu ikilinin ilişkisi etrafında şekillenecek. Oyun, büyük bir haritaya sahip olacak ve Vice City'yi içerecek. GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük olması beklenen yapım, yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak ve daha gerçekçi grafikler, sürüş dinamikleri ve yapay zeka ile dikkat çekecek. Rockstar Games'in detaylara önem veren bir firma olması, GTA 6 için büyük beklentilere sebep oluyor.