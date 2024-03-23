GTA 6 bekleyenleri şoke eden toplantı kararı

Grand Theft Auto VI, oyun dünyasında büyük bir heyecanla karşılanan ve milyonlarca hayranın merakla beklediği bir başyapıt olarak görülüyor. Fakat Rockstar Games’in evden çalışan ekip üyelerine ani bir toplantı çağrısı yapması, oyunun 2025 yılında piyasaya sürülme planlarını tehlikeye atabilir ve bu durum, GTA 6’nın lansmanının 2026 yılına sarkmasına neden olabilir.





GTA 6 ERTELENİYOR İDDİALARI DOĞRU MU?

Son zamanların en çok konuşulan açık dünya suç oyununun yeni bölümü, 2023’ün son ayında resmi bir tanıtım aldı. Bu tanıtım, bir önceki yıl yaşanan büyük sızıntının ardından geldi. Rockstar Games şu anda, Miami, Florida’nın kurgusal karşılığı olan Vice City’de geçen bu heyecan verici oyunu geliştiriyor.

Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series platformları için 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve şirketin şu anki planlaması 2025’in ilk aylarını hedef alıyor. Ancak, oyunun çıkış tarihinin 2025 yılının sonlarına doğru ya da 2026 yılına kadar uzayabileceği yönünde beklentiler yükseliyor